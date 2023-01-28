Araba parasına eğitim: Özel okul fiyatları velilerin kabusu oldu
Özel okul fiyatlarına yapılan zamlar velilerin korkulu rüyası oldu. Yüzde 65 üzeri zam yapamayan özel okullar, yemek ücreti ve genel gider adı altında ailelerden fahiş ücretler talep etmeye başladı.
AKP’nin ekonomi politikaları nedeniyle her şeyin fiyatı katlanmaya devam ederken, fırsatçıların yaptığı fahiş zamların bedelini de yine yurttaş ödüyor.
Son dönemlerde gündem olan özel okul masrafları ‘orta gelirli’ bir ailenin karşılayamayacağı seviyelere ulaştı.
Tele1'de yer alan habere göre, velilerden öğrencilerin yıllık eğitim ücretinin yanı sıra ‘genel gider ve yemek ücreti’ kalemleri altında aldığı paralar da 2023- 2024 eğitim öğretim yılı için belirlenen yüzde 65’lik zam oranını fazlasıyla aşıyor.
Sosyal medyada gündem olan bir diğer tartışma ise aynı okulların farklı semtlerdeki ücretlerinin arasında da uçurum olması.
İşte velilerin gruplarında dolaşan özel okul fiyatlarından bazıları:
Koç: 414 bin
Sev: 380 bin
Irmak: 360 bin
Bilfen: 250 bin
Sezin: 250 bin
Eyüpoğlu: 230 bin
Işık: 220 bin
TED: 187 bin
Hisar: 700 bin
BK Ataşehir: 245,5 bin
BK Ümraniye: 140 bin