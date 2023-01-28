Araba parasına eğitim: Özel okul fiyatları velilerin kabusu oldu

AKP’nin ekonomi politikaları nedeniyle her şeyin fiyatı katlanmaya devam ederken, fırsatçıların yaptığı fahiş zamların bedelini de yine yurttaş ödüyor.

Son dönemlerde gündem olan özel okul masrafları ‘orta gelirli’ bir ailenin karşılayamayacağı seviyelere ulaştı.

Tele1'de yer alan habere göre, velilerden öğrencilerin yıllık eğitim ücretinin yanı sıra ‘genel gider ve yemek ücreti’ kalemleri altında aldığı paralar da 2023- 2024 eğitim öğretim yılı için belirlenen yüzde 65’lik zam oranını fazlasıyla aşıyor.

Sosyal medyada gündem olan bir diğer tartışma ise aynı okulların farklı semtlerdeki ücretlerinin arasında da uçurum olması.

İşte velilerin gruplarında dolaşan özel okul fiyatlarından bazıları:

Koç: 414 bin

Sev: 380 bin

Irmak: 360 bin

Bilfen: 250 bin

Sezin: 250 bin

Eyüpoğlu: 230 bin

Işık: 220 bin

TED: 187 bin

Hisar: 700 bin

BK Ataşehir: 245,5 bin

BK Ümraniye: 140 bin