KPSS Ortaöğretim Sınavı'na Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
ÖSYM, 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na giriş belgelerini bugün erişime açtığını duyurdu. Sınava girecekler, yer bilgisini gösteren belgeye ÖSYM'nin sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na giriş belgelerini bugün erişime açtı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salona atanma işlemleri tamamlandı.
ÖSYM, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni bugün ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerini bildirdi.
Kaynak: ANKA