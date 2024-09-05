YÖK Talimatı Verdi! 'Diploma Sahteciliği'ne Karşı Harekete Geçildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 'diploma sahteciliği'ne karşı yazılı açıklama yaparak uyarılarda bulundu. İddia ve ihbarların incelendiğinin belirtildiği açıklamada, "Tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır" denildi.

YÖK'ten yapılan açıklama şöyle:

"Yükseköğretim Kurulu, diploma ve denklik sahteciliklerine ilişkin her türlü iddia ve ihbarları titizlikle incelemekte ve gerekli gördüğü durumlarda yasal işlemlerin tesis edilmesi için söz konusu sahtecilikleri adli ve idari mercilere bildirmektedir.

'ADLİ MERCİLER BİLGİLENDİRİLMEKTE'

Gündeme getirilen konularla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verilmiş olup, tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır. Ayrıca adli vaka olması nedeniyle tespiti yapılan sahtecilikler hakkında adli merciler bilgilendirilmektedir.

Kurulumuz, muhtemel sahteliklerin önüne geçmek için yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmasını sağlamakta ve bütün kurum ve kuruluşlara e-Devlet kapısı üzerinden (Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama) belge doğrulaması yapma imkânı vermektedir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen karekodlu e-Denklik belgelerinin de YÖKSİS'teki 'denklik sorgulama' ekranından doğrulanması yapılabilmektedir.”

Kaynak: ANKA