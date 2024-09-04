Bir İlde Daha Okul Servis Fiyatlarına Zam

Bursa'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı için okul servisi fiyatları belli oldu. Zam sonrası en yakın hat bin 600 lira, en uzun hat ise 3 bin 50 lira olarak açıklandı.

Bir İlde Daha Okul Servis Fiyatlarına Zam

Bursa'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine, yüzde 46 aralığında zam yapıldı. Gelen ara zamdan sonra, 0-1 kilometre arası olan güzergah bin 600, 0-3 kilometre olan güzergah bin 750 lira, 3-5 kilometre olan güzergah bin 950, 5-7 kilometre güzergah 2 bin 150 lira, en uzak mesafe olan19-21 kilometre 3 bin 50 lira olarak açıklandı.

Ayrıca, rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise 500 lira olan rehber öğretmen fiyatı ise 800 lira olarak açıklandı.

Zamlı Okul Servis Ücretleri Belli OlduZamlı Okul Servis Ücretleri Belli OlduEğitim

Kaynak: İHA

Zamlı Okul Servis Ücretleri Belli Oldu Zamlı Okul Servis Ücretleri Belli Oldu
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