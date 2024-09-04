Bir İlde Daha Okul Servis Fiyatlarına Zam

Bursa'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine, yüzde 46 aralığında zam yapıldı. Gelen ara zamdan sonra, 0-1 kilometre arası olan güzergah bin 600, 0-3 kilometre olan güzergah bin 750 lira, 3-5 kilometre olan güzergah bin 950, 5-7 kilometre güzergah 2 bin 150 lira, en uzak mesafe olan19-21 kilometre 3 bin 50 lira olarak açıklandı.

Ayrıca, rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise 500 lira olan rehber öğretmen fiyatı ise 800 lira olarak açıklandı.

Kaynak: İHA