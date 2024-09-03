Zamlı Okul Servis Ücretleri Belli Oldu

Türkiye'de 9 Eylül itibarıyla başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak öğrenci servis ücretleri belli oldu.

Okul servis ücretlerine, geçen yıla göre İstanbul'da yüzde 16, Ankara'da yüzde 40, İzmir'de yüzde 20 zam yapıldı.

İSTANBUL ÜCRETLERİ

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) okul servis ücretleri ile ilgili aldığı kararla, 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla aylık 1931,40 TL, 1-3 km 2.068 TL, 3-5 km 2.234 TL, 15-17 km 3.712 TL, 23-25 km 4.519 TL oldu.

ANKARA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ

Ankara için ise fiyat listesi şu şekilde:

0-3 km: Aylık 1.860 TL, Yıllık 16.745 TL

3-6 km: Aylık 2.050 TL, Yıllık 18.450 TL

6-10 km: Aylık 2.370 TL, Yıllık 21.320 TL

10-15 km: Aylık 2.757 TL, Yıllık 24.810 TL

15 km üzeri: Aylık ücret belirtilmedi ancak yıllık 320 TL ek ücret uygulanacak.

Rehber personel ücreti ise 720 TL olarak belirlendi.

İZMİR'DE YÜZDE 20 ARTIŞ

Sözcü'deki habere göre İzmir Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Erdem Mert, İzmir'de yeni eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 20 zam yapılmasının, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandığını söyledi.

Buna göre, 0-3 kilometre ücreti 13 bin 770 liradan 16 bin 560 liraya, 0-6 kilometre ücreti 16 bin 875 liradan 20 bin 250 liraya, 0-10 kilometre ücreti 18 bin 45 liradan 21 bin 690 liraya, 0-15 kilometre ücreti 21 bin 375 liradan 25 bin 650 liraya, 0-20 kilometre ücreti 25 bin 650 liradan 30 bin 780 liraya, 0-25 kilometre ücreti 28 bin 530 liradan 34 bin 245 liraya, 0-30 kilometre ücreti 31 bin 410 liradan 37 bin 710 liraya, 0-35 kilometre ücreti 32 bin 895 liradan 39 bin 510 liraya, 0-40 kilometre ücreti de 34 bin 920 liradan 41 bin 940 liraya yükseltildi.

Servislerde rehber hizmeti için de belirlenen fiyat üzerinden yüzde 30 ücret alınacak.