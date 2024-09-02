Özelleştirilen Eğitimde Acı Tablo: Emlak Sitesinde 'Öğrencisiyle Satılık' Sahibinden Okul!

Niteliksiz eğitim sistemi ve devlet okullarındaki yetersiz koşullar, velileri özel okullara yönlendirdi. Özel okul teşvikleriyle beraber kurum sayılarındaki büyük artış ve ekonomik kriz ise iflasları beraberinde getirdi. Bir emlak satış sitesinde özel okulların öğrencileriyle birlikte satıldığı ortaya çıktı.

METROBÜSE 3 DAKİKA, ÖĞRENCİYLE DEVİR

Birgün'deki habere göre unlardan biri İstanbul Esenyurt’ta bulunuyor. Okula dair verilen ilanın açıklamasında metrobüse 3 dakika mesafede bulunduğu, 10 derslik sayısının olduğu belirtildi.

Arnavutköy’de yer alan bir okula dair verilen ilanda ise öğrenciyle devir yapılacağı belirtildi. İlanda, “7380 m2 kapalı kullanım alanı, 3470 m2 arsa alanı üzerine kurulu, 2250 m2 bahçe kullanım alanı, 1100 öğrenci kapasiteli. Ful tefrişatlı ve mevcut öğrencileriyle kullanıma hazır ruhsatlı özel okul binası! Kiracı kurumla tercihe göre işletme ve öğrencileri ile devri söz konusudur” denildi.

En ilginç ilanlardan biri ise Tarabya’da yer alan okula ilişkin. İlanda şunlar aktarıldı:

“Sahibinin sektör değiştirme planından dolayı devredilecektir. Okul şirketiyle birlikte devredilecektir. Okul 15 yıllık ve 4 katlı bir binada faaliyet göstermektedir. 2500 m2 arsa içerisinde yer alan okulun toplam öğrenci kapasitesi 552’dir. Okul hali hazırda eğitim faaliyetine lise olarak devam etmektedir. İstenirse ortaokula da çevrilebilir, işletme ruhsatı buna müsaittir.”

TUVALET MEVCUT!

Beylikdüzü’nde bulunan bir okulun ilanında ise şunlar denildi: “2018 yapımı olan binanın, 1326 m2 arsa alanı 4650 m2 kapalı alanı , 575 m2 zemin oturumu ve 750 m2 bahçe kullanım alanı bulunmaktadır. 44 metre cadde cephesi bulunmakta olup, 2 bodrum, zemin, 4 normal kat ve çatı katı olmak üzere toplam 8 katlıdır. Hali hazırda 27 derslik ve 590 öğrenci kapasitesi ile hizmet vermekte olan okulda, her katta öğretmenler odası, rehber öğretmen odası, tuvaletler ve 2 adet yangın merdiveni çıkışı mevcuttur. Spor salonu, konferans salonu, müzik ve satranç odalarının haricinde 4 adet proje odasına sahiptir.”

Ankara Çankaya’da bulunan Ümitköy Mahallesi’nde bulunan okula ilişkin ise detaylar daha dikkat çekici. İlanda şu ifadeler kullanıldı:

"1500 metrekare kapalı alan, 1000 metrekare bahçe alanı. 200 öğrenci kapasiteli. İlkokul olması halinde 250 öğrenci kapasitesi vardır. Okul faal durumdadır. Kirası uygundur. Devri sorunsuzdur.”

Çankaya’da bulunan bir başka okulla ilgili ilanda ise şunlar denildi: “​Hazır donanımlı ve öğrencili özel okul. Okulumuz hali hazırda eğitim-öğretim faaliyetine devam etmekte olup işletmesi-ruhsatları devredilecektir. Eğitim-öğretim devam ettiğinden temel özel bilgiler yüz yüze verilecektir.”

Yine Ankara Keçiören’de bulunan bir özel okula ilişkin ise şu bilgiler verildi: “Okulumuz faaliyetine devam etmektedir. Yeni sezon öğrenci kayıtları devam etmektedir. 234 Öğrenci kapasiteli. Ortaokul ve fen Lisesi ruhsatlı. Asansör ve yangın merdiveni mevcuttur.”