Düğünde 'Resmi Nikah Yapılmadığı' Gerekçesiyle Kavga Çıktı: Gelin ve Damat Tarafı Birbirine Girdi!

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi D-400 karayolu kenarında bulunan bir düğün salonunda gece saat 23.00 sıralarında kavga meydana geldi.

İddiaya göre, damat M.S.P. ile gelin A.P.'nin düğün töreninin sonuna doğru resmi nikah yapılmadığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın devamında gelin ile damadın yakınları birbirine girdi. Çıkan kavgada 2'si bıçakla 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme yaparken, yaralılar da ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Damadın da olayda hafif yaralandığı öğrenildi. Kavga ile ilgili biri bıçağı kullandığı ileri sürülen şüpheli olmak üzere 2 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, yaralılardan hayati tehlikesi bulunan birinin de Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA