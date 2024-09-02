Vatandaşı Susturmak İçin Yeni Plan: Sokak Röportajlarına 'Düzenleme' Geliyor

Vatandaşların düşüncelerini ifade ettikleri mecralar haline gelen sokak röportajlarında iktidar eleştirileri de çokça gündeme gelirken, son olarak sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle Dilruba Kayserilioğlu isimli vatandaş tutuklanmasının ardından sessiz sedasız tahliye edildi.

Dilruba’nın tutuklanmasına neden olan gelişmelerin ardından, iktidar, Youtube yayınlarını ve sokak röportajlarını radarına aldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajlarına ve Youtube yayınlarına gelecek düzenlemenin sinyalini verdi.

'DEVLET ACZİYET İÇİNDEYMİŞ GİBİ ALGI YARATILIYOR'

Ekol TV’de Armağan Çağlayan’a konuşan Şahin, “Sokak röportajlarına düzen getirilecek. Dikkat etmeleri gerekecek. İftira atamayacaklar, yanlış bilgi veremeyecekler. YouTube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar da RTÜK'ten lisans almak zorunda kalacaklar" diye konuştu.

Şahin sokak röportajları ve Youtube yayınları için şunları kaydetti:

"Biz yayınların tamamının denetim yetkisine sahibiz. Devlet sanki acziyet içerisindeymiş gibi algı yaratılıyor. BTK veya Youtube üzerinden bu röportajları hep uyardık. Gördük ki, çeki düzen vermek şöyle dursun, global anlamda yayın yapan haber programlarından sonra verilmeye başlandı. Sokak röportajlarına düzen getirilecek. Benim açıklamamdan sonra sanki harekete geçilmiş gibi. Hayır o söylenenleri kim söylerse söylesin gözaltına alınır ve bir soruşturma geçirir. Çalışmalarımızı yaptık. Normal bir röportajdaki kurallar neyse aynısını burada da uygulayacağız. Dikkat etmeleri gerekecek. İftira atmayacaklar, yanlış bilgi, doğruluğu tartışılır bilgi veremeyecekler."

'DÜZENE SOKMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

"YouTube ile ilgili çalışma da yürütüyoruz. Ama kapatmak için değil, düzene sokmak için uğraşıyoruz. YouTube'da hiçbir içeriğe bugüne kadar müdahale etmedik. Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir. Yeni dijital mecralar da Türk kanunlarına uymak zorunda. Lisans almak zorundalar. YouTube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar RTÜK'ten lisans almak zorunda kalacaklar. Cüzi bir rakamla bu verilecek. Lisans süresi 10 yıllık. Her yıl düzenli ödeme yapılıyor. Youtube ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi değerlendirecekler, haber bekliyoruz. Bu yasa çıkmadan da lisans alınabilir."