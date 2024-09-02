Adrese Teslim Kadro Tam Gaz Devam! İlana İsmini Yazmadıkları Kaldı

Geçmiş yıllarda açtığı ilanlarla gündem olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi özel şartlı ilanlar yayımladı.

Üniversite rektörlüğü tarafından İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümleri Tasavvuf Anabilim Dalı için açılan doçent ilanında, 'Tasavvuf alanında doktora yapmış olmak. Doçentliğini tasavvuf alanında almış olup tasavvufi bilgi, tasavvuf-kelam ilişkisi ve klasik dönem sufiler hakkında çalışmaları olmak' şartı arandı.

Şartları karşılayan Y.P.’nin, 'Tasavvuf-Kelam İlişkisi (Sûfilerin Kelam İlmine ve Bazı Kelam Konularına Yaklaşımı), Cüneyd-i Bağdâdî'nin Halifesi Ebû Muhammed el-Cerîrî: Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri ve Bir Bilgi Olarak Sûfîlerin Marifet Anlayışı' başlıklı çalışmaları bulunuyor.

Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı için açılan doktor öğretim üyesi kadrosu için ise 'Doktorasını Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında yapmış olup modern Türk şiiri ve öyküsü ile edebiyat-doğa ilişkisi üzerine çalışmaları olmak' şartları arandı.

Şartları karşılayan Ş.C.B.’nin, 'Nurullah Genç'in şiirlerinin tema ve yapı bakımından incelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezi ile “1950 sonrası Türk hikâyesinde ekoeleştiri ve çevre bilinci' başlıklı doktora tezi bulunuyor.

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı için açılan ilanın şartları ise dikkat çekti. Doktor öğretim üyesi için açılan ilana başvuran kişilerde şu şartlar arandı:

'Lisansını tarih, doktorasını yakınçağ tarihi anabilim dalında tamamlamış olup Karaman coğrafyası özelinde Osmanlı şehir, köy veya taşra yaşamı ile kentlilik bilinci konularında çalışmaları olmak.'

Şartları karşılayan E.K.’nin 'Bir kadim köyün monografisi: Tarihî, sosyal ve kültürel yönleri ile Yeşildere (İbrala) / Karaman' başlıklı yüksek lisans tezi bulunuyor. Ayrıca 'Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Larende / Karaman (1839-1923)' başlıklı doktora tezi bulunan E.K.’nin, 2023 yılında yayımlanan tezin özetinde de, 'Şehrin ekonomik, fiziki ve demografik özellikleri üzerinde durulmuştur. Şehrin iç ve genel görünüşü ile insanı hakkında daha net betimlemelere imkân tanımıştır. kolektif kent bilincine doğru gelişme göstermiştir' ifadelerine yer veriliyor.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi için açılan ilanda, 'Yüksek lisans ve doktora eğitimini okul öncesi eğitimi alanında tamamlamış olup çocukları tanıma ve değerlendirme ve okul öncesi dönemde yılmazlık konularında çalışmaları olmak” şartları arandı. Şartları karşılayan tek kişi olan F.Ö.Y.’nin, 'Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuğu Tanıma ve Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri” başlıklı bir çalışması ve 'Covid-19 pandemisinde 48-72 ay çocukların ebeveynleri ile ilişkileri ve yılmazlık özelliklerinin incelenmesi' başlıklı doktora tezi bulunuyor.