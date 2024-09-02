Edirne'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga! Ortalık Savaş Alanına Döndü

Edirne'de iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi silahla, bir kişi ise kafasına aldığı darbeyle yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bir kişi gözaltına alındı.

Edirne'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga! Ortalık Savaş Alanına Döndü

Edirne Talatpaşa Mahallesi Göl Çıkmaz Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taraflardan Egemen V. silahla bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Kavgaya karışan Nazmi Ö'de kafasına aldığı darbeyle yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha el koydu. Kavgaya karışan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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