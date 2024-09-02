Afyonkarahisar'da İşçi Minibüsü Devrildi: 10 Yaralı
Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 10 kişi yaralanırken, jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Aydın köyü yolu üzerinde N.Ö. idaresindeki işçileri taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 10 kişi yaralandı.
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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