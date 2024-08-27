Binlerce Genç Dolandırılmıştı... YÖK, 'Sahte Üniversite' Skandalında BTK'yı Suçladı

CHP Ankara Milletvekili Demir geçen ay, 'sahte üniversite', 'hayali üniversite' haberleriyle gündeme gelen 'Novi Pazar Üniversitesi' ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteye eğitim alanında kullanılan 'edu.tr' uzantısını Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) verdiğini bildirdi. Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Demir, ayrıca BTK’nın bağlı olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun cevaplaması istemiyle yeni bir soru önergesi vereceğini belirtti.

Deniz Demir, Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu ifadeleri kullandı:

"Sırbistan’da eğitim vermekte olan Novi Pazar Üniversitesinin, Yeni Pazar Üniversitesi ismi ile ülkemizde taklit edilerek öğrencilerin ve ailelerinin dolandırıldığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Mağdurlar konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştur. Şikayete konu sahte üniversite venipazar.edu.tr uzantılı site ile insanları kandırmış ve YÖK denkliği olan diploma verdiklerini iddia etmiştir. Mağdurların avukatı Dilara Damla Öksüz şu açıklamalarda bulunmuştur:

“Dolandırıcılık ağı, internet üzerinden kurdukları sahte üniversite siteleri ile yürütülmektedir. Ali İlseven ve Damla İlseven, devlet kummlanm ve üniversiteleri taklit eden internet siteleri kurarak, bu siteler üzerinden, öğrencilere sahte diplomalar vermekte ve bu diplomaların Türkiye’de YÖK denkliği olduğu ve 168 ülkede geçerli olduğu algısını yaratmaktadır. Bu sahte siteler üzerinden sahte eğitim programları ve diplomalar için öğrencilerden 2000-4000 Euro arasında değişen ücretler talep edilmekte, ağma düşürdüğü vatandaşlardan elde ettiği haksız kazanç ile dolandırıcılık sistemini günden güne geliştirmektedir.”

Mağdurların beyanlarına göre; bu dolandırıcılık ağı, internet üzerinden kurdukları sahte üniversite siteleri ile yürütülmektedir. Ali İlseven ve Damla İlseven’nin, devlet kurumlarını ve üniversiteleri taklit eden internet siteleri kurarak, bu siteler üzerinden öğrencilere sahte diplomalar vermekte ve bu diplomaların Türkiye'de YÖK denkliği olduğu ve 168 ülkede geçerli olduğu algısını yarattığı iddia edilmektedir. Bu çerçevede;

'ÜNİVERSİTENİN SAHTE OLDUĞU DOĞRU MUDUR?'

1- Uzaktan eğitim veren Yeni Pazar Üniversitesi’nin gerçekte hiç olmadığı, mezun olanlara verilen üniversite diplomaların da sahte olduğu doğru mudur? Sahte değil ise bu üniversite hangi şehrimizdedir? Yurt dışında ise neden fiziki adresi yoktur?

''EDU.TR' UZANTISI NASIL VERİLMİŞTİR?'

2- Şikayete konu sahte üniversite edu.tr uzantılı internet sitesini nasıl kullanabilmiştir? Yükseköğretim Kurulu bu konuda bir denetleme yapmamakta mıdır?

3- edu.tr uzantısı üniversitelere hangi şartlarda verilmektedir? Bu denetim hangi kurum ve/veya birim tarafından yapılmaktadır?

4- Diplomaları rektör sıfatıyla imzalayan Ali İlseven’in, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) siteminde hiçbir akademik unvana rastlanmadığı doğru mudur?

5- Bu ve benzeri sahte üniversite dolandırıcılıkları için ne gibi tedbirler alınmaktadır? Yükseköğretim Kurulu tarafından bu konuda bir açıklama yapılacak mıdır?"

'EDU.TR UZANTISINI BTK VERDİ'

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca Deniz Demir'e gönderilen yanıtta, konuya ilişkin Bakanlığa iletilen YÖK'ün yazılarına yer verildi.

YÖK'ün, yurt dışından alınan diploma denklik işlemlerini yürüten Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan söz konusu yazıda, bir sitenin eğitimle ilgili olduğunu belirtir alan adı olan 'edu.tr' uzantısının BTK tarafından verildiği; bu uzantının hangi şartlarda verildiğinin BTK'ya sorulması gerektiği ve BTK'dan siteye erişimi engellemesinin istendiği ifade edildi.

'ÜNİVERSİTEYİ TANIMIYORUZ'

YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:

"Sırbistan'da Novi Pazar (Yeni Pazar) Üniversitesi adında bir yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Burada verilen diplomaların sahteliğiyle ilgili genel bir kanaat belirtilmesi mümkün olmayıp, bir diplomanın geçerliliği konusunda (her diploma özelinde) ayrı ayrı teyit yazışmaları yapılmaktadır. Üniversitenin hangi şehrimizde olduğu ve adresi sorulmaktadır. Bu üniversite ülkemizde olmayıp Kurulumuz yalnızca fiziken ülkemizde bulunan üniversitelerden adreslerinin bildirilmesini istemektedir.

'ERİŞİME ENGELLENMESİ TALEP EDİLDİ'

Edu.tr uzantısını veren kurum, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumudur. Kurulumuz, BTK'ya durumu bildirerek uzantıya erişimin engellenmesini talep etmiştir. Edu.tr uzantısının hangi şartlarda verildiğinin BTK'dan sorulması gerekmektedir. Rektör olduğu iddia olunan Ali İlseven'in ülkemizde geçerli herhangi bir akademik unvanı bulunmamaktadır.

Sahte üniversite dolandırıcılıkları için dairemiz bünyesinde bir okul tanıma ofisi bulunmaktadır. Sistematik şekilde sahte belge ibraz olunan ya da spesifik bir şikayete konu olan üniversiteler ile ilgili olarak bu ofisimizde çeşitli inceleme ve araştırmalar yapılmakta, gerek görülürse söz konusu üniversitenin tanınmamasına karar verilmektedir. Yürütme Kurulu'nun 7 Aralık 2022 tarihli kararıyla söz konusu üniversitenin tanınmamasına karar verilmiştir."

'SUÇ DUYURULARI TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI'

Öte yandan, YÖK'ün, geçen ay konuyla ilgili gündeme gelen haberler üzerine, söz konusu internet sitesiyle ilgili hazırladığı yazı da soru önergesine verilen yanıtın ekinde yer aldı. Bu yazıda da YÖK'ün geçen yıl 'bu sözde üniversite' ile ilgili yapılan suç duyurularının takipsizlikle sonuçlandığı ve buna itirazda bulunulduğu bilgisi de aktarıldı.

Basında çıkan haberlerde "YÖK tarafından tanınmayan bu sözde üniversitenin yetkililerinin yükseköğretim diplomasına dahi sahip olmadığının iddia edildiği, binlerce vatandaşın maddi menfaat amacıyla aldatıldığı ve dolandırıldığının ifade edildiği" aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi:

Üniversitenin resmi internet sitesi olduğu iddia olunan https://yenipazar.edu.tr adresinde uzantı olarak edu.tr kodunun kullanıldığı, hatta YÖK ambleminin de yer aldığı görülmektedir. Ancak ülkemizde 2809 sayılı Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarının edu.tr uzantısını kullanableceği, edu.tr'nin ancak YÖK onaylı yükseköğretim kurumlarının (T.C. üniversiteleri ve yükseköğretim kurumları) tesil ettirilebileceği .tr uzantılı alan adı olduğu, yurt dışında kurulmuş kurumların bu uzantıyı kullanamayacağı düşünüldüğünde ilgili kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını aldatma kastıyla hareket ettiği anlaşılmaktadır."

YÖK'ün yazısında, söz konusu internet sitesi mevcut olduğu müddetçe insanların aldatılma olasılığı bulunduğundan, durumun BTK'ya bildirilerek bu siteye yayın yasağı talep edilmesi edilmesi istendi.

BAKAN URALOĞLU'NA SORU ÖNERGESİ VERİLECEK

CHP Ankara Milletvekili Demir, verdiği soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla YÖK'ten gelen bu açıklamalar üzerine, “Her fırsatta internete, sosyal medyaya erişim engeli getiren BTK’nin sahte diploma çetesine bu uzantıyı nasıl verdiği netleştiğinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

CHP'li Deniz Demir ayrıca, BTK’nın bağlı olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun cevaplaması istemiyle yeni bir soru önergesi vereceğini belirtti.