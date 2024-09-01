KPSS Cevap Anahtarı Yayımlandı
ÖSYM tarafından yapılan 2024-KPSS ön lisans oturumu sona erdi. ÖSYM, soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımlayarak, 11 Eylül saat 23.59’a kadar görüntülenebileceğini bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), bugün düzenlenen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2024-KPSS) ön lisans oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 1 Eylül 2024 tarihinde saat 13.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: Ajanslar