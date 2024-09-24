Konya Büyükşehir'in Eğitim Desteği Başvuruları Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nda da öğrencilere eğitim desteğine devam ediyor.

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Konya Büyükşehir'in Eğitim Desteği Başvuruları Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nda da öğrencilere eğitim desteğine devam ediyor.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyeciliğin en önemli unsurlarından birinin çocuklara ve gençlere yaptıkları yatırımlar olduğunu ifade etti. Her sene olduğu gibi bu sene de eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim desteği başvurularını başlattıklarını kaydeden Başkan Altay, “Konya il sınırları içinde ikamet eden şehit ve gazi çocukları, öksüz, yetim, yüzde 40 ve üzeri ‘Özel Gereksinimi Vardır’ raporu olan öğrenciler, anne-babası resmen ayrı olup ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile 8. sınıf Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye geneli binde birlik dilimde olan öğrencilerimize eğitim desteğini 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde de sürdürüyoruz. Sosyal Belediyeciliğin model olduğu şehir Konya’da yüzler gülsün diye gayret ediyoruz. Gençlerimiz çalışacak, gayret edecek ve ülkemizi daha güçlü hale getirecek, biz de onlara destek olmaya devam edeceğiz. Başvuruları başlayan ve 8 ay süreyle verilecek eğitim desteğimizin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilkokuldan lise son sınıfa kadar vereceği desteğe başvuracak öğrenciler “egitimdestekleri.konya.bel.tr” adresinden başvuru yaparak detaylı bilgi öğrenebiliyor.

Kaynak: İHA

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