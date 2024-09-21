Mobil Trafik Eğitim Tırı 7 Binden Fazla Öğrenciye Eğitim Verdi

Samsun’da, İçişleri Bakanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda 7 bin 787 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Samsun’a gönderilen Mobil Trafik Eğitim Tırı Çarşamba, Bafra ve Havza ilçelerindeki okullara konuşlandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri tarafından çocuklara trafik eğitimleri verildi. Yeni eğitim-öğretim yılında da trafik bilinci aşılamak için düzenlenen eğitimlere öğrenciler büyük ilgi gösterdi.



Eğitimler neticesinde bu yıl, 2023 yılına göre yüzde 164 artışla 7 bin 787 öğrenciye ulaşıldı.

Samsun Valiliği’nden konu hakkında yapılan bilgilendirmede, “Trafik polislerimizin çocuklarımıza yönelik sıcak ve samimi yaklaşımı eğitime olan ilgiyi artırırken, mobil trafik eğitim tırı sayesinde öğrencilerimiz, uygulamalı ve interaktif şekilde trafik güvenliği konusunda farkındalık kazandılar. Emniyet kemerinin kullanımı ve trafik kurallarına uymanın hayati öneminin anlatıldığı bu eğitimlerle çocuklarımıza kazandırılan trafik bilinci geleceğin dikkatli sürücülerinin ve yayalarının yetiştirilmesi, trafik kazalarının azaltılması ve güvenli bir gelecek inşa edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA