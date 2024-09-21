Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gece Yarısı Atamaları! 6 Üniversiteye Yeni Rektör
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 6 üniversiteye yeni rektör atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise görevden alındı. Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bazı üniversitelere rektör atanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı atandı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Eyüp Debik getirildi.
Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da görevden alındı.
Kaynak: AA
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