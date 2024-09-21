Aile ve Sosyal Hizmetler Yardımcısı Görevden Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kamu kurumları ile rektörlerin atanma ve görevden alınma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.

DİĞER ATAMA KARARLARI

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ise Alparslan Çevik getirildi. Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü de Yasin Akar oldu.

Aynı bakanlıkta bazı genel müdür yardımcılığı görevlerine de atamalar yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil görevden alındı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın ataması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hafta önce de Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci ve Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ı görevden alınmıştı.

Kaynak: AA