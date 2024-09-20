Özgür Özel 'Mustafa Kemal'in Askeriyiz' Sloganına Neden Tepki Gösterdi? Burhanettin Bulut Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Muğla’da partisinin il başkanlığını, Menteşe ilçe başkanlığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni ve Menteşe Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde, belediye binası önünde toplananlara hitap etti.

Özel, konuşması sırasında 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan bir kişiye tepki gösterdi. Özel, "Ben onu söyleyeceğim zaman söylerim. Senin işin orada olmak, benim işim burada olmak. Benim yerime konuşma. Bak bunu böyle yapıyorsun diye kimse sana 'Aferin' demez. Ben onu söyleyeceğim zaman söyleyeceğim. Alın götürün kenara arkadaşı. Aksini söyleyen var mı kardeşim aksini söyleyen. Aksini söyleyen yoksa alın biraz yan tarafta söylesin. Ne zaman Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceğimi ben söyleyeceğim, sen söylemeyeceksin. Bizim artık çatlak sese, aykırı sese değil birliğe, beraberliğe, tek sese ihtiyacımız var. İktidara yürüyoruz. İktidara giden bir partinin genel başkanı, Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceği zamanı da bilir" şeklinde konuştu.

TEPKİNİN NEDENİNİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLADI

Özel'in gündem olan bu tepkisinin nedenini ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut açıkladı. Şahsın, sürekli bir şekilde Özgür Özel'e yüksek sesle 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz deyin' diye bağırdığını ifade eden Bulut şöyle konuştu:

"Yayına ses gelmese de hem kitlenin hem de genel başkanın dikkatini dağıttı. Bu sebeple duruma müdahale edildi. Ayrıca şahıs biraz kendinde değildi. Biz emniyetin işlem yapmasını istemedik, ama güvenlik amacıyla GBT yapılmak istendi. Kişinin üzerinden kimlik de çıkmadı."

Kaynak: Gerçek Gündem