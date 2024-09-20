Yine İnşaat Yine İş Cinayeti, Altıncı Kattan Düşüp Öldü
İstanbul'un Pendik ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi altıncı kattan düştü. İşçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kavakpınar Mahallesi Çiçek Sokak'ta yapımı süren inşatta meydana geldi. Binanın 6'ncı katında çalışan N.Ö, henüz belirlenemeyen nedenle inşaattan düştü.
İnşaatta çalışan işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, N.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.
Kaynak: AA
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