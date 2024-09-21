KBÜ'den 18 Akademisyen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" Listesine Girdi

Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde Karabük Üniversitesinden (KBÜ) “Yıllık Etki” kategorisinde 12 akademisyen, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde 6 akademisyen yer aldı.



KBÜ’den yapılan açıklamada, bilim dünyasında önemli başarılar elde eden Karabük Üniversitesinin, dünya çapındaki akademik başarılarıyla adını duyurmaya devam ettiği, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer alan KBÜ’lü akademisyenlerin, üniversitenin prestijini artırırken bilimsel gücünü de kanıtladığı belirtildi. Hollanda merkezli yayıncılık Elsevier tarafından yayımlanan listenin, kariyer boyu etki ve yıllık etki olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, "’Kariyer Boyu Etki’ ve ’Yıllık Etki’ olarak iki kategoride Elsevier veri tabanında yayınlanan listede, 22 anabilim dalı ve 174 alt bilim dalından dünyadaki bilim insanları yer aldı. Listenin oluşturulmasında; nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı. Karabük Üniversitesinden ’Yıllık Etki’ kategorisinde; Prof. Dr. Engin Gedik, Prof. Dr. İlhan Ceylan, Prof. Dr. İsmail Esen, Prof. Dr. Kubilay Tekin, Prof. Dr. Mustafa Günay, Prof. Dr. Selhan Karagöz, Doç. Dr. Fatih Aydın, Doç. Dr. Mehmet Erdi Korkmaz, Doç. Dr. Muhammet Emre Turan, Doç. Dr. Okan Ünal, Doç. Dr. Samet Uslu, Doç. Dr. Satiye Korkmaz yer alırken, ’Kariyer Boyu Etki’ kategorisinde; Prof. Dr. İlhan Ceylan, Prof. Dr. İsmail Esen, Prof. Dr. Kubilay Tekin, Prof. Dr. Nizamettin Kahraman, Prof. Dr. Selhan Karagöz, Doç. Dr. Okan Ünal ’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesine girerek büyük başarı elde etti" denildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinin büyük başarılarıyla bilim dünyasındaki yerini güçlendirmeye devam ettiğini belirtti. Son zamanlarda birbiri ardına gelen Türkiye ve dünya çapında büyük ödüller ve başarıların Karabük halkını, öğrencileri, akademik ve idari personelleri gururlandırdığını ifade eden Kırışık, "Uluslararası alanda adından söz ettiren Karabük Üniversitesi, bilimsel araştırma ve yayınlarla dünya çapında ön plana çıkmaktadır. ’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesine girmeyi başaran akademisyenlerimiz, Karabük Üniversitesinin akademik alandaki başarısını bir kez daha uluslararası alanda göstermiştir. Dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer alan akademisyenlerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bilim merkezli öğrenci dostu üniversite vizyonumuzla önemli başarılar elde etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA