ALES Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının tamamı erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bugün gerçekleştirilen ALES'in temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının tamamının saat 13.20 itibariyle 10 günlüğüne erişme açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "10 Mayıs tarihinde uygulanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar; temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Mayıs tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 20 Mayıs tarihinde saat 23.59’ da sona erecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

