ÖSYM Duyurdu: İlk Elektronik Türkçe Sınavı 9 Mayıs'ta

ÖSYM, Türkçe dil yeterliliğini dijital ortamda ölçecek olan ilk Elektronik Türkçe Yeterlik Sınavı'nın (e-YDTS) 9 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Sınav sonuçları ise 10 Haziran'da açıklanacak. Türkçeyi dijital ortama taşıyan bu hamle, yabancı öğrenciler için yeni bir referans noktası olacak.

Türkiye, dil eğitiminde ve ölçme-değerlendirme standartlarında yeni bir çağ açıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uzun süredir hazırlıkları sürdürülen Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS), 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

'YILLARIN HAYALİ GERÇEK OLUYOR'

Sınavın uygulama aşamasına gelmesine ilişkin konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu adımın stratejik önemine dikkat çekti.

Ersoy, "Dünya dili Türkçemizi ölçmek adına uzun zamandır hazırlıklarını gerçekleştirdiğimiz bu uygulama, yılların hayali olarak karşımızda duruyordu. Gerçekleştirmek bize nasip oluyor, hayırlı olsun" dedi.

4 İLDE DİJİTAL SINAV MARATONU

e-YDTS, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan yüksek teknolojik altyapılı ÖSYM Elektronik Sınav Merkezleri’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Hazırlık sürecinde 8 deneme sınavı ve çok sayıda uzman eğitimi ile sınavın güvenilirliği en üst düzeye çıkarıldı.

AVRUPA STANDARTLARINDA SERTİFİKA

Sınav, Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) ile tam uyumlu olarak geliştirildi. e-YDTS ile adayların dil becerileri objektif bir şekilde ölçülerek, B2, C1 ve C2 seviyelerinde, uluslararası geçerliliği olan, akademik ve mesleki başvurularda referans kabul edilecek güvenilir bir sertifika sunulacak.

SONUÇLAR 10 HAZİRAN’DA

Türkçenin dünya genelinde daha sistemli öğretilmesine katkı sağlayacak sınavın sonuçları 10 Haziran’da açıklanacak. Bu sonuçlar, üniversiteler, devlet kurumları ve meslek kuruluşları tarafından yabancıların Türkçe yeterliliğini değerlendirmede ana kriter olarak kullanılabilecek.

Kaynak: AA

ÖSYM
