e-YDS'de Sonuç Mesaisi Tamam: ÖSYM Puanları Erişime Açtı
ÖSYM, bugün gerçekleştirilen e-YDS 2026/4 İngilizce sınavının sonuçlarını aynı gün içinde açıkladı. Adaylar, puanlarına ÖSYM’nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/4 İngilizce) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, e-YDS 2026/4 İngilizce sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: