Yunanistan'daki orman yangınları 9. gün de kontrol altına alınamadı

Dedeağaç ve Meriç'teki 1 milyon 600 bin dönümlük ormanlık alanının 750 bin dönümünün kül olduğu yangınlar 9. günde de söndürülemedi. Rüzgarın yön değiştirmesi halinde zararın artmasından korkuluyor.

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Yunanistan'daki orman yangınları 9. gün de kontrol altına alınamadı

Yunanistan'da 9 gün önce çıkan orman yangınları devam ediyor.

Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan ve Meriç ili ile Gümülcine ve köylerinin dahil olduğu Rodop ilini de etkisi altına alan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

Özellikle Dadias ormanlık alanındaki yangının genişlemesi sonucu bölgede bazı köyler tahliye edildi.

Meriç İli Bölge Valisi Yardımcısı Dimitris Petroviç, Yunan Devlet Televizyonu ERT'e yaptığı açıklamada 1 milyon 600 bin dönümlük ormanlık alanın 750 bin dönümünün şimdiden yandığını açıkladı.

Petroviç, yarından itibaren rüzgarın yön değiştireceğine dikkati çekerek, bu durumda yangının daha tehlikeli boyuta ulaşabileceğini, zararın daha da artabileceğini ifade etti.

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