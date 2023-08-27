Al Pacino müzik klibinde oynayacak

Hollywood'un usta oyuncularından Al Pacino, Latin şarkıcı Bad Bunny'nin müzik klibinde oynayacak

Son Güncelleme:
Al Pacino müzik klibinde oynayacak

Kült filmler arasına adını yazdıran "Baba" filmlerinde rol alan Al Pacino, son dönemde 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile bebek sahibi olmasıyla gündeme gelmişti.

83 yaşında dördüncü kez baba olan usta oyuncu, müzik klibinde oynamaya hazırlanıyor.

Page Six'in haberine göre, oyuncu müzik klibinde gangster dünyasıyla alakalı bir rol üstlenecek. Oyuncunun kariyerinin öne çıkan yapımları arasında "Baba", "Heat" ve "Scarface" gibi birçok mafya filmi bulunuyor.

Latin şarkıcının klibi için New York'ta bulunan oyuncuya sevgilisi Noor Alfallah da eşlik etti.

Öte yandan şarkıcı Bad Bunny, bugüne kadar özel ilişkilerini, birkaç istisna dışında gözlerden uzak yaşayan ünlü model Kendall Jenner ile birlikte.

Son Güncelleme:
ATV'deki Kardeşlerim dizisine 2 yeni oyuncu! Onur Seyit Yaran ayrılmıştı ATV'deki Kardeşlerim dizisine 2 yeni oyuncu! Onur Seyit Yaran ayrılmıştı
Sabıka fotoğrafı milyonlarca dolar kazandırdı Sabıka fotoğrafı milyonlarca dolar kazandırdı
Yeni Yunan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye ilk ziyaret Yeni Yunan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye ilk ziyaret
Fırındaki yağ ve lekeleri yok etme tekniği! Pırıl pırıl bir fırın için denemelisiniz Fırındaki yağ ve lekeleri yok etme tekniği! Pırıl pırıl bir fırın için denemelisiniz
Roma'da 'fare alarmı': Kişi başına düşen kemirgen sayısı korkuttu Roma'da 'fare alarmı': Kişi başına düşen kemirgen sayısı korkuttu
Rusya, Prigojin'in ölümünü doğruladı Rusya, Prigojin'in ölümünü doğruladı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş net tarih verdi: Altın için vakit geldi, son şansınız Altın için vakit geldi, son şansınız
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Ödemeyenler dikkat! Ek MTV ve yapılandırma için süre daralıyor Ek MTV ve yapılandırma için süre daralıyor
Tapusu olan herkes etkilenecek: Yeni dönem başlıyor Tapusu olan herkes etkilenecek: Yeni dönem başlıyor
1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobiller listesi: 67 farklı model var 1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobiller listesi