Al Pacino müzik klibinde oynayacak

Kült filmler arasına adını yazdıran "Baba" filmlerinde rol alan Al Pacino, son dönemde 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile bebek sahibi olmasıyla gündeme gelmişti.

83 yaşında dördüncü kez baba olan usta oyuncu, müzik klibinde oynamaya hazırlanıyor.

Page Six'in haberine göre, oyuncu müzik klibinde gangster dünyasıyla alakalı bir rol üstlenecek. Oyuncunun kariyerinin öne çıkan yapımları arasında "Baba", "Heat" ve "Scarface" gibi birçok mafya filmi bulunuyor.

Latin şarkıcının klibi için New York'ta bulunan oyuncuya sevgilisi Noor Alfallah da eşlik etti.

Öte yandan şarkıcı Bad Bunny, bugüne kadar özel ilişkilerini, birkaç istisna dışında gözlerden uzak yaşayan ünlü model Kendall Jenner ile birlikte.