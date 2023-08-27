Yeni Yunan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye ilk ziyaret

Yunanistan ve Türkiye dışişleri bakanlıkları, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in Türkiye ziyaretiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Helen Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmelerde bulunmak üzere 5 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İki Bakan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak" denildi.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Gerapetritis'in Türkiye ziyaretini resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, 5 Eylül 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İki Bakan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacaktır."