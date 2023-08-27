Sabancılar'ın kazasında "GPS" iddiası

Yunan adaları turu sırasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavileri devam ederken kazanın nedenlerine dair iddialar da gündeme geliyor.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre Yunan denizcilik kaynakları, Sabancı çiftinin GPS nedeniyle kaza yaptığını dile getirdi. Yunan kaptanların adaları çok iyi bilmelerine rağmen, zodyaktan daha büyük bir tekne olan Tender'ları bile kullanırken mutlaka GPS kullandıklarını belirten kaynak, "Karanlıkta adalar iyi biliniyor olsa bile küçük büyük her teknede botta GPS bulunması gerekiyor. Bu kazanın nedeni Sabancılar'ın zodyağında GPS olmamasıdır" dedi.