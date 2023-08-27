Marmara Adası'nda tekne alabora oldu: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in Marmara Adası'nda, alabora olan teknedeki bir kişi yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Marmara Adası'nda tekne alabora oldu: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaşın gezintiye çıktığı tekne, Marmara Adası Çınarlı Mahallesi liman girişinde, aşırı rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Denize düşen arkadaşlardan 3'ü yeniden tekneye ulaşırken, Seyfi Sercan Kalyoncu (38), sudan baygın çıkarıldı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Kalyoncu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son Güncelleme:
Tavuk haşlarken dikkat edin. Hem besin değerini yok ediyor hem zehirliyor Tavuk haşlarken dikkat edin. Hem besin değerini yok ediyor hem zehirliyor
Barbaros Şanşal: Ülkem benim ışıklarımı kapatıp hayatımı karartmak istedi Barbaros Şanşal: Ülkem benim ışıklarımı kapatıp hayatımı karartmak istedi
Sır gibi saklanan Ayvalık tostunun lezzet sırrı! Tosta lezzet veren tüyo belli oldu Sır gibi saklanan Ayvalık tostunun lezzet sırrı! Tosta lezzet veren tüyo belli oldu
Prof. Naci Görür: Celal Şengör'ün İstanbul'u terk etmesi yanlış anlaşıldı Prof. Naci Görür: Celal Şengör'ün İstanbul'u terk etmesi yanlış anlaşıldı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş net tarih verdi: Altın için vakit geldi, son şansınız Altın için vakit geldi, son şansınız
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Ödemeyenler dikkat! Ek MTV ve yapılandırma için süre daralıyor Ek MTV ve yapılandırma için süre daralıyor
Tapusu olan herkes etkilenecek: Yeni dönem başlıyor Tapusu olan herkes etkilenecek: Yeni dönem başlıyor
1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobiller listesi: 67 farklı model var 1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobiller listesi