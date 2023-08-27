Prof. Naci Görür: Celal Şengör'ün İstanbul'u terk etmesi yanlış anlaşıldı

Büyük İstanbul depreminin gün geçtikçe daha da yaklaştığı konusunda uyarılarını sürdüren Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken yeni açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programına konuk olan Prof. Dr. Görür, "Türkiye'deki deprem beklentim benim biraz daha değişti" dedi. 6 Şubat'taki depremlerin pek çok şeyi etkilendiğini belirten Görür, şöyle konuştu:

"Şimdi bu 6 Şubat'taki depremleri herhangi bir fayın levhanın deprem üretmesi gibi algılamamak lazım. Burada birbirine bağlı olan 3 levha ciddi hareket yaptı burada. En azından 7-7,5 metre hatta 10 metre. Bu levhaların bu kadar büyük boyutta hareket etmeleri onların yakın çevrelerindeki her şeyi etkiledi. Özellikle faylardaki stres alanını değiştirdi."

'O İLLERİ TEK TEK UYARDIK'

Söz konusu Kahramanmaraş depremleri sonrası bölgedeki illeri tek tek uyardıklarının altını çizen Görür, "Stres bir fayın kendi içindeki kayayı kırmak için ihtiyaç duyduğu kuvvettir. İşte bu levha hareketleri her fayın içine o kuvveti yükledi. Celal Şengör de aynı şeyi söyledi. Bu deprem olduktan sonra 7 Şubat'ta biz dedik ki Hatay'a dikkat edin, Adana havzasına dikkat edin. 15 gün sonra Hatay'da 6.3 oldu. Adana'da da bazı depremler oldu. Malatya'ya ve Elazığ tarafına da dikkat edin dedik ama Elazığ'da ben büyük bir sorun görmüyorum. Malatya Doğanşehir fayına ise dikkat edin diye özellikle altını çizdim. Tunceli Ovacık fayına doğru da dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

"Hatta Adana'da, Kayseri'de, Sivas'ta ve Bingöl'de deprem olursa şaşırmam. Hatta Hakkari ve Adıyaman arasında olursa da şaşırmam" dediğini aktaran Görür, Doğu Anadolu'ya dikkat çekti.

'ERKEN HAREKETE GEÇME OLABİLİR'

Görür "Yani şimdi Doğu Anadolu'daki deprem oluşturma periyodu yaklaşmış olan faylarda erken harekete geçme olabilir. Çünkü Doğu Anadolu; Avrasya'yla Arap Yarımadası arasında sıkışıyor" ifadesini kullandı.

KAYSERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: 'CANLI BİR FAYIN ÜZERİNDE OTURUYOR'

Bazı bilim insanlarının yanlış açıklamalarda bulunduğunu belirten Görür, Kayseri'yi örnek göstererek "Ama bazı insanlar yanlış cümleler kuruyor. Diyorlar ki mesela 'Kayseri'de 7 büyüklüğünün üzerinde deprem olmaz.' Kayseri halbuki canlı bir fayın üzerinde oturuyor. O fayın uzunluğu da 700 kilometre. Olmaz demek doğru değil" bilgisini verdi.

'CELAL ŞENGÖR'ÜN İSTANBUL TERK ETMESİ YANLIŞ ANLAŞILDI'

Prof. Dr. Celal Şengör'ün İstanbul'u terk etmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Görür, "Celal Şengör'ün İstanbul'u terk etmesi yanlış anlaşıldı. Sırf İstanbul'da farklılık oluşturulsun yani bu iş ciddiye alınmıyor diye bu kararı almıştır. Gittiği yer de çok yakın yer Çanakkale'dir. Celal en az benim kadar ülkesini seven bir insandır. Ben Türkiye jeolojisini inanarak söylüyorum Celal'den önce ve Celal'den sonra diye ayırıyorum." dedi.