HDP'den Bakan Koca'ya Kürtçe tepkisi: Bari sen diline sahip çıksaydın

Sağlık Bakanlığı'nın e-Reçete Sistemi’ne İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca, Fransızca dillerini ekleyip Kürtçeyi eklememesi eleştirilere neden oldu.

“SAYIN FAHRETTİN KOCA HİÇ DEĞİLSE SEN DİLİNE SAHİP ÇIKSAYDIN”

HDP Genel Merkezi adına sosyal medya hesabından konu ile ilgili mesaj paylaşıldı. Mesajda, Türkçe ve Kürtçe şu ifadelere yer verildi:

“Hayırlı olsun tabii ama, bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz? Hani Kürt sorunu yoktu, hani Kürtlere ayrımcılık yapmıyordunuz? Kurdên ku piştgirî didin AKP'ê, gelo hun jî van pirsan napirsin? Birêz Fahrettin Koca qet nebû tu li zimanê xwe jî xwedî derketiyayî. (AKP’ye destek veren Kürtler bu soruları hiç sormuyor musunuz? Sayın Fahrettin Koca hiç değilse sen diline sahip çıksaydın)”

'TEK İŞE YARAYACAK DİLİN YER BULAMAMA SEBEBİ NEDİR?'

Eczacı Çözüm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Miraç Laçin Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanlığı'na sorular yöneltti. Kürtçe dil seçeneği için çağrı yapan Uluğ, "Bu ülkede sosyal hayatta ve aile yaşantısı içinde en çok kullanılan dil Kürtçedir. Milyonlar bu dili kullanırken bu müthiş inovasyonda belki de tek işe yarayacak dilin yer bulamama sebebi nedir?" diye sordu.

Uluğ'un paylaşımı şöyle:

"Renkli Reçete Sistemine doktorlarımız için büyük bir inovasyon ile İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça dillerinde E-Reçete yazma imkanı getirildi.

Doktor tarafından yazılan reçetenin muhattabı hasta değil, Eczacıdır. Türkiye’de Eczacılık yapabilmek için Türkçe bilmek yabancı uyruklular için bile bir şarttır. (Denklik alamaz) Eczacının bilmediği bir dilde reçete yazmanın tam olarak mantığı nedir?

Doktorun Türkçe’ye hakim olmaması gibi bir şey tabiatın doğal akışına zaten aykırıdır. İletişim kuramadığınız birisine nasıl teşhis koyup, tedavi edebilirsiniz? Yurt dışına gitmek zorunda kalan göz bebeklerimizin yerini Türkçe bile bilmeyen insanlarla mı doldurma planınız var?

Doktor ve hastanın Türkçe dışında aynı dili konuştuğunu varsayalım. Gerçek muhatabın olan Eczacının bilmediği bir dilde reçete yazdırarak birde ülkemize İthal eczacı getirmek mi var düşüncenizde? 63 tane Eczacılık Fakültesi var bu ülkede. Daha bu işin yansıması bile olmamışken, şimdiden işsiz eczacılar varken bu memlekete birde dışarıdan eczacı mı getireceksiniz?

Bu ülkede sosyal hayatta ve aile yaşantısı içinde en çok kullanılan dil Kürtçe’dir. Milyonlar bu dili kullanırken bu müthiş inovasyonda belki de tek işe yarayacak dilin yer bulamama sebebi nedir?

Bu uygulamada ki amacınızı ve sorularımı lütfen cevaplayabilir misiniz?"