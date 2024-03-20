Yunanistan'a ait F-16 uçağı, Ege Denizi'nde düştü

Yunanistan Hava Kuvvetleri, filosuna ait bir F16'nın Ege Denizi'ne düştüğünü duyurdu. Hava Kuvvetleri'nin konuya ilişkin açıklamasında, savaş uçağının, bir eğitim uçuşuna katıldığı bilgisini paylaştı

Yunanistan'a ait F-16 uçağı, Ege Denizi'nde düştü

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16'nın Ege Denizi'nin kuzeyinde, Psathoura adasının açıklarında düştüğü açıklandı.

Pilot, fırlatma sistemini kullanarak uçaktan atladı. Yeri tespit edilen pilot, Super Puma tipi helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, Yunanistan Hava Kuvvetleri, konuya ilişkin açıklamasında, savaş uçağının, bir eğitim uçuşuna katıldığı bilgisini paylaştı.

Yetkililer, olay yerine bir Super Puma helikopteri, Sikorsky S70 tipi bir helikopter ve Aegeus fırkateynini gönderdi. Çalışmalara Sahil Güvenlik'in de yardım sağladığı bilgisi verildi.

Etiketler
Yunanistan
Bir ülke elektronik sigarayı yasaklayacak Bir ülke elektronik sigarayı yasaklayacak
Ben Bu Cihana Sığmazam'da veda! ATV'den apar topar yollarını ayırdı Ben Bu Cihana Sığmazam'da veda! ATV'den apar topar yollarını ayırdı
Gözleri asla doymuyor! Paraya ve lükse düşkün 3 burç belli oldu Gözleri asla doymuyor! Paraya ve lükse düşkün 3 burç belli oldu
Evine pizza getiren kuryenin parmağını ısırarak kopardı! Evine pizza getiren kuryenin parmağını ısırarak kopardı!
ÇOK OKUNANLAR
ORC anketini açıkladı: Seçimler İstanbul ilçelerinde kim kazanacak? ORC anketini açıkladı
Aşık olmaları uzun sürmüyor: En şıpsevdi 5 burç açıklandı En şıpsevdi 5 burç açıklandı
Son anketin sonuçları yayımlandı! İmamoğlu ile Kurum arasında dikkat çeken fark! İmamoğlu ile Kurum arasında dikkat çeken fark!
ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var ASAL'ın Adana anketinde 'bıçak sırtı' sonuçlar!
Şanslı doğan 3 burç: Paraya para demeyecekler Şanslı doğan 3 burç: Paraya para demeyecekler