Yunanistan'a ait F-16 uçağı, Ege Denizi'nde düştü

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16'nın Ege Denizi'nin kuzeyinde, Psathoura adasının açıklarında düştüğü açıklandı.

Pilot, fırlatma sistemini kullanarak uçaktan atladı. Yeri tespit edilen pilot, Super Puma tipi helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, Yunanistan Hava Kuvvetleri, konuya ilişkin açıklamasında, savaş uçağının, bir eğitim uçuşuna katıldığı bilgisini paylaştı.

Yetkililer, olay yerine bir Super Puma helikopteri, Sikorsky S70 tipi bir helikopter ve Aegeus fırkateynini gönderdi. Çalışmalara Sahil Güvenlik'in de yardım sağladığı bilgisi verildi.