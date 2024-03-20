Evine pizza getiren kuryenin parmağını ısırarak kopardı!

İngiltere'de 35 yaşındaki Jennifer Rocha, pizzasını teslim eden kurye Stephen Jenkinson'ın sağ başparmağını ısırdı.

36 yaşındaki mağdur Stephen Jenkinson'ın sağ başparmağı ameliyatla dikilmek zorunda kaldı.

Rocha'nın Aldershot, Hampshire'da yanlış adrese 57 sterlin tutarındaki siparişi teslim etmesinden sonra ikili bir sipariş kodu üzerinde tartıştı. Jenkinson teslimatı yanlış adresten almaya gittiğinde tartışma çıktı ve Jenkinson elini kaldırdığında Rocha başparmağını ısırdı.

Rocha'nın kasten ağır bedensel zarar verme suçundan Winchester Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanması yapıldı ancak "kasıtsız olarak ağır bedensel zarar verildiği" kararına varıldı.

Savcı Rebecca Austin, Jenkinson'un saldırı nedeniyle kalıcı olarak sakat kaldığını ve 11 saatlik bir operasyon geçirmek zorunda kaldığını söylerken, saldırının mağdur üzerindeki etkisinin ve sonucunun yıkıcı olduğunu belirtti.

Jenkinson, düğme iliklemek ve ayakkabı bağcığı bağlamak gibi temel becerileri yeniden öğrenmek zorunda kaldığını, aynı zamanda tesisatçılık yaptığını ve artık çalışamadığını söyledi.

Jenkinson sözlerine şöyle devam etti: "Mali açıdan mahvoldum. İşsizim. Çok büyük miktarda borcum var ve tünelin sonunda ışığı göremiyorum. Yeni doğan kızımın annesiyle de ilişkim bozuldu."

Yargıç Timothy Mousley KC, Rocha'ya işlenen suçun "hapishaneye gönderilmesiyle sonuçlanacak ciddi bir suç" olduğunu söyledi.

Rocha'nın cezasının ilerleyen bir tarihte kesinleşeceği belirtildi.