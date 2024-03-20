Evine pizza getiren kuryenin parmağını ısırarak kopardı!

İngiltere'de 35 yaşındaki bir kadın, kendisine pizza getiren kuryenin parmağını ısırarak kopardı. Kuryenin parmağı, ameliyatla yerine dikildi.

Son Güncelleme:
Evine pizza getiren kuryenin parmağını ısırarak kopardı!

İngiltere'de 35 yaşındaki Jennifer Rocha, pizzasını teslim eden kurye Stephen Jenkinson'ın sağ başparmağını ısırdı.

36 yaşındaki mağdur Stephen Jenkinson'ın sağ başparmağı ameliyatla dikilmek zorunda kaldı.

Rocha'nın Aldershot, Hampshire'da yanlış adrese 57 sterlin tutarındaki siparişi teslim etmesinden sonra ikili bir sipariş kodu üzerinde tartıştı. Jenkinson teslimatı yanlış adresten almaya gittiğinde tartışma çıktı ve Jenkinson elini kaldırdığında Rocha başparmağını ısırdı.

Rocha'nın kasten ağır bedensel zarar verme suçundan Winchester Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanması yapıldı ancak "kasıtsız olarak ağır bedensel zarar verildiği" kararına varıldı.

Savcı Rebecca Austin, Jenkinson'un saldırı nedeniyle kalıcı olarak sakat kaldığını ve 11 saatlik bir operasyon geçirmek zorunda kaldığını söylerken, saldırının mağdur üzerindeki etkisinin ve sonucunun yıkıcı olduğunu belirtti.

Jenkinson, düğme iliklemek ve ayakkabı bağcığı bağlamak gibi temel becerileri yeniden öğrenmek zorunda kaldığını, aynı zamanda tesisatçılık yaptığını ve artık çalışamadığını söyledi.

Jenkinson sözlerine şöyle devam etti: "Mali açıdan mahvoldum. İşsizim. Çok büyük miktarda borcum var ve tünelin sonunda ışığı göremiyorum. Yeni doğan kızımın annesiyle de ilişkim bozuldu."

Yargıç Timothy Mousley KC, Rocha'ya işlenen suçun "hapishaneye gönderilmesiyle sonuçlanacak ciddi bir suç" olduğunu söyledi.

Rocha'nın cezasının ilerleyen bir tarihte kesinleşeceği belirtildi.

Son Güncelleme:
Banksy'nin Londra'daki yeni eserine beyaz boya sürüldü Banksy'nin Londra'daki yeni eserine beyaz boya sürüldü
Show TV'den flaş transfer! Kızılcık Şerbeti dizisine öyle bir isim geliyor ki... Show TV'den flaş transfer! Kızılcık Şerbeti dizisine öyle bir isim geliyor ki...
Gazze’de can kaybı 31 bin 923’e yükseldi Gazze’de can kaybı 31 bin 923’e yükseldi
NOW TV dizisi Kızıl Goncalar'a yeni başrol! İzleyen herkes ters köşe olacak NOW TV dizisi Kızıl Goncalar'a yeni başrol! İzleyen herkes ters köşe olacak
ÇOK OKUNANLAR
ORC anketini açıkladı: Seçimler İstanbul ilçelerinde kim kazanacak? ORC anketini açıkladı
ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var ASAL'ın Adana anketinde 'bıçak sırtı' sonuçlar!
Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti: Bıraktığı not dikkat çekti Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti
MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: Mansur Yavaş için seçim bitti, farkı daha da açabilir; Hatay'da Lütfü Savaş zaten öndeydi Mansur Yavaş için seçim bitti, farkı açabilir; Hatay’da Savaş zaten öndeydi
Şanslı doğan 3 burç: Paraya para demeyecekler Şanslı doğan 3 burç: Paraya para demeyecekler