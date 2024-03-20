Gazze’de can kaybı 31 bin 923’e yükseldi

İsrail’in son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 104 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 923’e yükseldi.

Gazze’de can kaybı 31 bin 923’e yükseldi

İsrail ordusu 166 gündür Gazze Şeridi’ne havadan, karadan ve denizden saldırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne son 24 saatte 10 saldırı gerçekleştirdiği, 104 kişinin hayatını kaybettiği, 162 kişinin de yaralandığı bildirildi.Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 923’e, yaralananların sayısının ise 74 bin 96’ya yükseldiği aktarıldı.

Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail ordusu dün akşam Gazze şehrindeki Kuveyt Kavşağı’nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel yardım ekiplerini hedef aldı. Saldırıda 24 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerleri akşam saatlerinde Nuseyrat Mülteci Kampını da vurdu, saldırıda 27 kişi yaşamını yitirdi.

İNGİLTERE’DEN ŞU ANA KADAR EN BÜYÜK YARDIM

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere’nin Gazze Şeridi’ne bugüne kadar yaptığı en büyük yardımın bölgeye ulaştığı duyuruldu. 2 bin tondan fazla gıda yardımının Ürdün üzerinden Gazze Şeridi’ne gönderildiği, Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından sivillere dağıtıldığı ve yardımdan 275 binden fazla kişinin yararlanacağı aktarıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail’in beklenen Refah operasyonuna ilişkin gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Jean-Pierre, İsrail’den bir heyetin Refah’a yönelik kara operasyonuna alternatif planlar konusunda Washington’a geleceğini, görüşmelerin muhtemelen önümüzdeki hafta başında gerçekleştirileceğini ifade etti.

Gazze’deki çocuklarda yetersiz beslenme iki katına çıktıGazze’deki çocuklarda yetersiz beslenme iki katına çıktıDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Gazze Filistin
Yeni bir isim daha geldi! NOW TV yılın transferini resmen duyurdu Yeni bir isim daha geldi! NOW TV yılın transferini resmen duyurdu
Parmak şeklinize bakın, sizin karakterinizi anlatıyor...Çözmesi çok kolay Parmak şeklinize bakın, sizin karakterinizi anlatıyor...Çözmesi çok kolay
Banksy'nin Londra'daki yeni eserine beyaz boya sürüldü Banksy'nin Londra'daki yeni eserine beyaz boya sürüldü
Kate Middleton'ın tıbbi kayıtlarına ulaşmaya çalışmışlar! Hastaneden açıklama geldi Kate Middleton'ın tıbbi kayıtlarına ulaşmaya çalışmışlar!
ÇOK OKUNANLAR
ORC anketini açıkladı: Seçimler İstanbul ilçelerinde kim kazanacak? ORC anketini açıkladı
ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var ASAL'ın Adana anketinde 'bıçak sırtı' sonuçlar!
Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti: Bıraktığı not dikkat çekti Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti
MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: Mansur Yavaş için seçim bitti, farkı daha da açabilir; Hatay'da Lütfü Savaş zaten öndeydi Mansur Yavaş için seçim bitti, farkı açabilir; Hatay’da Savaş zaten öndeydi
Şanslı doğan 3 burç: Paraya para demeyecekler Şanslı doğan 3 burç: Paraya para demeyecekler