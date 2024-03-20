Gazze’de can kaybı 31 bin 923’e yükseldi

İsrail ordusu 166 gündür Gazze Şeridi’ne havadan, karadan ve denizden saldırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne son 24 saatte 10 saldırı gerçekleştirdiği, 104 kişinin hayatını kaybettiği, 162 kişinin de yaralandığı bildirildi.Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 923’e, yaralananların sayısının ise 74 bin 96’ya yükseldiği aktarıldı.

Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail ordusu dün akşam Gazze şehrindeki Kuveyt Kavşağı’nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel yardım ekiplerini hedef aldı. Saldırıda 24 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerleri akşam saatlerinde Nuseyrat Mülteci Kampını da vurdu, saldırıda 27 kişi yaşamını yitirdi.

İNGİLTERE’DEN ŞU ANA KADAR EN BÜYÜK YARDIM

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere’nin Gazze Şeridi’ne bugüne kadar yaptığı en büyük yardımın bölgeye ulaştığı duyuruldu. 2 bin tondan fazla gıda yardımının Ürdün üzerinden Gazze Şeridi’ne gönderildiği, Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından sivillere dağıtıldığı ve yardımdan 275 binden fazla kişinin yararlanacağı aktarıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail’in beklenen Refah operasyonuna ilişkin gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Jean-Pierre, İsrail’den bir heyetin Refah’a yönelik kara operasyonuna alternatif planlar konusunda Washington’a geleceğini, görüşmelerin muhtemelen önümüzdeki hafta başında gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA