Banksy'nin Londra'daki yeni eserine beyaz boya sürüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki bir binanın duvarında 'beliren' ve sokak sanatçısı Banksy'nin eseri olduğu ortaya çıkan ağaç resmi tahrif edildi.

BBC'nin haberine göre, 20 Mart Çarşamba sabahı, Finsbury Park'ta bulunan duvar resminin tahrif edildiği görüldü. Haftasonu ortaya çıkan duvar resmini yakından görmek için onlarca kişi bölgeye akın ederken, bölgede yaşayan 35 yaşındaki Matt McKenna, BBC'ye yaptığı açıklamada, köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktığı sırada duvar resminin üzerine beyaz boya sürüldüğünü gördüğünü söyledi. McKenna, "Bu, gerçekten utanç verici" dedi.

'GRAFİTİ SİLME EKİBİ RESMİ KALDIRMAYACAK'

Resmin gece saatlerinde tahrif edildiğini söyleyen Matt McKenna, "Resim, pazar günü ortaya çıktığında, herkes onunla ilgili henüz konuşmazken, partnerim onu görmüş ve çok hoşuna gittiğini söylemişti" diye konuştu. Resmin üzerindeki beyaz boya ortaya çıkmadan önce, Islington Konseyi de grafiti silme ekibinin söz konusu eserden haberdar olduğunu ve bu eserin ekip tarafından kaldırılmayacağını bildirmişti. Konsey, eserin önünde bulunan ve birlikte bakıldığında yeşillenmiş bir ağaç gibi görülen ağacın 40 ila 50 yaşlarında bir kiraz ağacı olduğunu ve durumunun iyi olmadığını aktarmıştı. Ağacın eski sağlığına kavuşması ve yeniden yeşillenmesi için de çalışma yapılacağı bilgisi verilmişti.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz hafta sonu bir bina duvarında 'beliren' ağaç resminin Banksy'nin eseri olduğu ortaya çıkmıştı. Sokak sanatçısı Banksy, sosyal medya paylaşımında, Finsbury Park semtindeki resmin kendisine ait olduğunu doğrulamıştı. Banksy'nin beyaz bir duvar üzerine yeşil boya ile yaptığı ağaç resminin duvarın önünde duran ve yaprakları budanan ağacı 'tamamladığı' görülüyordu.

Eserin fotoğrafının sosyal medyada yayılmasıyla beraber birçok insan da Finsbury Park'a akın etmişti. Bölgede yaşayan kişilerden Wanja Sellers, “Banksy'nin burayı seçmesinden çok gururlu ve memnunuz" diye konuşmuştu. Banksy'nin resminin aynı zamanda, 'Aziz Patrick Günü'ne de bir gönderme olduğu yorumu yapılmıştı. İrlanda'nın milli günlerinden olan 'Aziz Patrick Günü', dünyanın birçok kentinde festivaller ile kutlanıyor ve etkinliklerde bu özel günün simge rengi olan yeşil kullanılıyor.