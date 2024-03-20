Suriye ve Lübnan sınırında 'İsrail' hareketliliği

İsrail, Suriye ve Lübnan sınırındaki işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yeni bir tugay kurduğunu açıkladı.

Suriye ve Lübnan sınırında 'İsrail' hareketliliği

İsrail Ordusu Sözcüsü'nün açıklamasına göre, 'HaHarim' adı verilen yeni bir tugay, Suriye ve Lübnan sınırında operasyonel ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla kuruldu.

Yakın bir zamanda faaliyete geçecek olan bu yeni tugay, Lübnan sınırındaki er-Rus Dağı ve işgal altındaki Golan Tepelerindeki Suriye sınırındaki Hermon (Şeyh) Dağı'nda arazi koşullarına uygun görevler üstlenecek.

İsrail ordusu ve Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten itibaren sınır boyunca çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

İsrailli yetkililer son zamanlarda, Hizbullah'ın ülkenin güney sınırından çekilmemesi durumunda Lübnan'a yönelik saldırıları genişletme tehdidinde bulunmuştu.

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