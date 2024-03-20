Bir ülke elektronik sigarayı yasaklayacak

Yeni Zelanda'da elektronik sigaranın kullanımını yasaklamak için düzenlemeye gidileceği bildirildi.

Bir ülke elektronik sigarayı yasaklayacak

Yeni Zelanda Sağlık Bakan Yardımcısı Casey Castello yaptığı açıklamada, ülkedeki genç nüfusun elektronik sigara kullanımındaki artışın, aileler, öğretmenler ve sağlık çalışanları için endişe verici düzeyde olduğunu söyledi.

Castello, reşit olmayanları elektronik sigara kullanımından uzak tutmak istediklerini ve bunun için yeni bir düzenleme yapılacağını ifade etti.

Elektronik sigara kullanımını yasaklamayı öngören düzenlemede, 18 yaş altındakilere elektronik sigara satan ticari işletmelere 60 bin dolara kadar para cezası verilebileceği aktarıldı.

Elektronik sigaralarda çocuk güvenlik kilidi bulundurulmasının Ağustos 2023'ten itibaren zorunlu olduğu Yeni Zelanda'da, ürünün pazarlamasında "pamuk şeker", "çilek jöleli kek" gibi dikkati çekici isimlerinin kullanımı da yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Yeni Zelanda Sigara
Gazze’de can kaybı 31 bin 923’e yükseldi Gazze’de can kaybı 31 bin 923’e yükseldi
Yeni bir isim daha geldi! NOW TV yılın transferini resmen duyurdu Yeni bir isim daha geldi! NOW TV yılın transferini resmen duyurdu
Show TV'de beklenmedik veda! Bahar'ın kararı herkesi çok üzecek Show TV'de beklenmedik veda! Bahar'ın kararı herkesi çok üzecek
Evine pizza getiren kuryenin parmağını ısırarak kopardı! Evine pizza getiren kuryenin parmağını ısırarak kopardı!
ÇOK OKUNANLAR
ORC anketini açıkladı: Seçimler İstanbul ilçelerinde kim kazanacak? ORC anketini açıkladı
ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var ASAL'ın Adana anketinde 'bıçak sırtı' sonuçlar!
MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: Mansur Yavaş için seçim bitti, farkı daha da açabilir; Hatay'da Lütfü Savaş zaten öndeydi Mansur Yavaş için seçim bitti, farkı açabilir; Hatay’da Savaş zaten öndeydi
Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti: Bıraktığı not dikkat çekti Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti
Şanslı doğan 3 burç: Paraya para demeyecekler Şanslı doğan 3 burç: Paraya para demeyecekler