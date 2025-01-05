Yenidoğan Servisinde Korkunç Olay: Bebeklerin Kemiklerini Kırdı!

ABD'nin Virginia eyaletindeki Henrico Doktorlar Hastanesi, 24 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamada kasım ve aralık ayının sonlarında üç bebekte kırık tespit edildiğini belirterek "Şu anda Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemize başka bebek kabul etmeyeceğiz" bilgisini verdi. Hastaneye göre olay, 2023 yazında dört bebeğin yaşadığı bir olayla benzerlik gösteriyordu.

Polis, 3 Ocak Cuma günü 26 yaşındaki Erin Elizabeth Ann Strotman adlı kadının şüpheli bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, "Strotman, Kasım 2024'te meydana gelen bir olayla bağlantılı olarak kötü niyetli yaralama ve ağır çocuk istismarı suçlamalarıyla karşı karşıya" denildi. Polisin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çekilen düzinelerce videoyu incelediği belirtilirken, geniş kapsamlı soruşturmanın bir parçası olarak 2023 ve 2024 vakaları yeniden inceleniyor.

ESKİ HASTANE ÇALIŞANI OLDUĞU DOĞRULANDI

Soruşturma kapsamında tutuklanan kadının, hastanenin eski bir çalışanı olduğu açıklandı. Hastanenin açıklamasında, "Soruşturmadaki bu gelişme karşısında hem şok olduk hem de üzüldük ve hastalarımıza bakmaya devam etmeye ve bu soruşturmadan etkilenen meslektaşlarımıza destek sağlamaya odaklandık" denildi.

Bebeklerin bedenindeki kırıkların nasıl oluştuğu henüz kesin olarak belirlenemedi. Prematüre bebeklerde fiziksel yaralanma ihtimali daha yüksek olsa da bu kırıkların doğal yollarla oluşmayacağının kesin olduğu vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi