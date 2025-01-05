ABD'nin En Uzun Yaşayan Başkanı Jimmy Carter'ın 6 Günlük Cenaze Töreni Başladı

ABD'nin 39’uncu Başkanı 100 yaşındaki Jimmy Carter, 29 Aralık’ta Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde hayatını kaybetmişti.

Carter ailesinin kurduğu Carter Center tarafından sosyal medya platformu X'ten yapılan yazılı açıklamada, Carter'ın bir yıldan fazla bir süredir kendi evinde bakım altında olduğu ifade edilmişti.

BEYAZ SARAY YAS İLAN ETMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Carter’ın ölümünün ardından “9 Ocak 2025’i ABD genelinde Ulusal Yas Günü ilan ediyorum” açıklamasını yapmıştı. Biden, ABD bayrağının 30 gün boyunca kamuya ait tüm mekanlarda yarıya indirileceğini duyurmuştu.

6 GÜN SÜRECEK CENAZE TÖRENİ İÇİN İLK ADIM

Jimmy Carter için 6 gün sürecek cenaze töreninin ilk adımı Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’da atıldı. Carter'ın Amerikan bayrağına sarılı tabutu, aile çiftliğinden alınıp konvoy eşliğinde Carter Başkanlık Merkezi'ne götürüldü.

9 OCAK’TA RESMİ TÖREN YAPILACAK

100 yaşında hayatını kaybeden Carter'ın cenazesinin Salı gününe kadar Atlanta'da kalacağı ardından Washington'a transfer edileceği ifade edildi. Öte yandan cenazenin ziyarete açılacağı, 9 Ocak’ta Washington Ulusal Katedrali'nde devlet töreni yapılacağı öğrenildi.

TRUMP: ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTI

Jimmy Carter'a minnet borcu olduğunu belirten ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, şunları söylemişti: Jimmy'nin Başkan olarak karşılaştığı zorluklar ülkemiz için kritik bir zamanda geldi ve tüm Amerikalıların hayatlarını iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunun için hepimiz ona minnettarız.

Kaynak: DHA