Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen O Hastalığa Yakalandı
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'in 'ağır zatürre'ye yakalandığı bildirildi. Von der Leyen'in ocak ortasına kadar yurt dışı programlarını iptal ettiği kaydedildi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'e ‘ağır zatürre’ teşhisi konulduğu bildirildi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in sözcüsü, siyasetçinin ağır zatürreye yakalandığını açıkladı. 66 yaşındaki Alman siyasetçinin, görevlerini memleketi Hannover'den yürüttüğü ve ekibiyle yakın temas halinde olduğu bildirildi.
Von der Leyen'in ocak ayı ortasına kadar yurt dışı programlarının da iptal edildiği belirtildi.
Kaynak: DHA