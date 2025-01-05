ABD Başkanı Biden'dan 19 Kişiye 'Özgürlük Madalyası'

ABD Başkanı Joe Biden, 19 kişiye ülkede verilen en yüksek sivil nişan olan 'Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı taktı. Beyaz Saray'da yapılan törende konuşan Biden, "Hep birlikte ülkemiz üzerinde inanılmaz güzel bir iz bıraktınız" dedi.

KİMLER ÖDÜL ALDI?

Ödül alanlar arasında Dışişleri Bakanı eski Hillary Clinton, Amerikalı milyarder George Soros adına Alex Soros, sinema dünyasından Micheal J. Fox ve Denzel Washington, futbolcu Lionel Messi, basketbolcu Magic Johnson ve İrlandalı rock grubu U2'nin solisti Bono yer aldı. Gazze'de insani yardımlarıyla öne çıkan Dünya Merkez Mutfağı Direktörü Jose Andres de ödül alanlar arasında bulundu.

Ödül alan diğer isimler ise şöyle sıralandı: “Anna Wintour, Ashton Baldwin Carter adına eşi Stephanie Carter, Tim Gill, Jane Goodall, Robert F. Kennedy adına kızı Kathleen Kennedy, Ralph Lauren, Bill Nye, Fannie Lou Hamer adına Doris Hamer Richardson, George W. Romney adına Mitt Romney, David Rubenstein ve George Stevens, Jr.”

ÖZGÜRLÜK MADALYASI NEDİR?

Başkanlık Özgürlük Madalyası (Presidential Medal of Freedom), Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek sivil ödülüdür. Bu madalya, bireylere, gruplara veya organizasyonlara, Amerikan toplumuna önemli katkılarından dolayı verilen bir onur.

Genellikle, özgürlük, halk hizmeti, insan hakları, bilim, eğitim, sanat, kültür, güvenlik ve diğer toplumsal değerlerle ilgili olağanüstü başarılar ve katkılar gösterenlere takdim edilir.

Kaynak: DHA