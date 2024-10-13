Yeni Plan Ortaya Çıktı! İsrail Gazze'de Taktik Değiştiriyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık 42 bin Filistinli öldürüldü. Saldırılar Orta Doğu'da tansiyonu yükseltip İran'ın rotasını Lübnan'a da çevirirken, BBC Dünya Haberleri Editörü Jeremy Bowen konuyla ilgili dikkat çeken bir analiz yayımladı. Buna göre; Filistinliler ve yardım kuruluşları, Filistin halkını tahliyeye zorlayan İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yeni bir taktik benimsediğini düşünüyor.

BBC'nin aktardığına göre; Filistinliler, Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinden Hamas’ı çıkarmak için ‘Generaller Planı’ olarak bilinen yeni bir taktiği kısmen ya da tamamen kademeli olarak uygulamaya koyduğunu savunuyor. Bu taktik, eski ulusal güvenlik danışmanı Tümgeneral Giora Eiland tarafından görevlendirilen emekli kıdemli subaylardan oluşan bir grup tarafından tavsiye edildi.

'HAMAS'A İKİ SEÇENEK BIRAKILACAK'

Bu plan sayesinde, İsrail'in kuzeydeki tüm nüfus üzerinde baskıyı artırarak Hamas'ı ve lideri Yahya Sinvar'ı teslim olmaya zorlayabileceği fikri yatıyor. İlk adım, sivillere, geçen yıl Ekim ayındaki İsrail işgalinden bu yana Gazze’yi doğu-batı yönünde ayıran bir sınır haline gelen Gazze Vadisi’nin güneyine doğru tahliye emri vermeyi içeriyor.

Giora Eiland başlangıçta, bu Gazze'den tamamen çekilmek anlamına gelse bile, İsrail'in rehineleri geri almak için hemen bir anlaşma yapması gerektiğine inanıyordu ancak artık başka yöntemlerin gerekli olduğunu söylüyor. Merkezi İsrail'deki ofisinde Giora Eiland, planının özünü anlattı.

Giora Eiland, planı "Gazze'nin kuzeyini son 9 veya 10 ayda kuşattığımızdan, yapmamız gereken şey, Gazze'nin kuzey kesiminde yaşayan 300.000 sakine (BM'nin tahminine göre 400.000) bu bölgeyi terk etmeleri gerektiğini söylemek ve güvenli koridorlar aracılığıyla bölgeden ayrılmaları için onlara 10 gün süre vermek. Ondan sonra, tüm bu alan askeri bölge haline gelecek. Ve bazıları savaşçı, bazıları sivil olsun, tüm Hamas halkı teslim olmak veya açlıktan ölmek arasındaki iki seçenekle karşı karşıya olacak" diye anlattı.

'İSRAİL BU YOLLA ZAFERİ TADACAK'

Eiland, tahliye tamamlandığında İsrail'in bölgeleri kapatmasını istiyor. Geride kalan herkes düşman askeri olarak muamele görecek. Bölge kuşatma altına alınacak ve ordu tüm yiyecek, su veya diğer hayati ihtiyaçların içeri girmesini engelleyecek. Baskının dayanılmaz hale geleceğine ve Hamas'tan geriye kalanın hızla çökeceğine, hayatta kalan rehinelerin serbest bırakılacağına ve İsrail'e özlem duyduğu zaferi vereceğini söylüyor.

Kaynak: BBC