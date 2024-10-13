Bir Ülke 'İstanbul'u Konuşuyor: 80 Bin Euroluk Parti Ortalığı Karıştırdı

Malta'nın bağımsızlığının 60. Yıldönümü İstanbul Başkonsolosluğu tarafından beş yıldızlı CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlenen 600 kişilik bir partiyle kutlandı. Onur konukları arasında Ekonomi Bakanı Silvio Schembri ve İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek de yer aldı.

Dünyanın herhangi bir yerindeki bir Malta büyükelçiliği, konsolosluğu veya yüksek komisyonu tarafından düzenlenen en gösterişli etkinlik olan bu etkinlik, Pekin, Berlin, Londra, New York, Cenevre, Paris, Sidney, Brüksel, Dublin, Viyana ve Lizbon'daki Malta misyonları tarafından düzenlenen etkinliklerin toplamından daha pahalıya mal oldu.

MİLLETVEKİLLERİ SORU ÖNERGESİ HAZIRLADI

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre etkinlik ve maliyeti, Malta'nın çeşitli diplomatik misyonları tarafından düzenlenen Bağımsızlık Günü etkinliklerinin maliyetlerinin dökümünü isteyen PN milletvekili ve dışişleri sözcüsü Beppe Fenech Adami tarafından sorulan bir soru önergesiyle kamuoyuna duyuruldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SPONSORLAR KARŞILADI

Sorulara cevaben Dışişleri Bakanlığı, etkinliğin Türkiye'nin büyük denizcilik sektörünü hedeflediğini ve “Malta'nın Türkiye ile ekonomik bağlarını ilerletmeye ilgi duyan birçok paydaşın güçlü desteğiyle düzenlendiğini” söyledi. Bakanlığın açıklamasına göre bu da maliyetlerin aslan payının -65,000 euronun- özel sektör sponsorlukları tarafından karşılandığını belirtti.

Ayrıca bireysel şirket sponsorlukları 5 bin euro (altın pasaport imtiyaz sahibi Henley & Partners, gemicilik firmaları Ciner, Furtrans Tanker ve diğerleri gibi kuruluşların katkıları) ile bir Türk seyahat acentesi olan Mondial Turizm'in bin 200 euro arasında değiştiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı, Başkonsolosluğun etkinliğinin yüksek maliyeti sorulduğunda İstanbul’un ekonomik gücüne işaret etti.

'İSTANBUL PAHALI' AÇIKLAMASI

Bakanlık sözcüsü, Malta'nın Ankara'daki büyükelçiliğinin 16 bin euroya mal olan etkinliğinin Türk devlet adamları, bakanlık yetkilileri, diplomatlar ve lobicilere yönelik olduğunu, İstanbul'daki etkinliğin ise daha çok iş dünyasına odaklandığını söyledi. Bakanlık sözcüsü, İstanbul'un bir iş merkezi olması nedeniyle mekan, yemek ve hizmet fiyatlarının da Ankara'ya kıyasla daha yüksek olduğunu söyledi.

Bakanlık sözcüsü, İstanbul'daki Bağımsızlık Günü etkinliğinin 65 bin euroluk özel sponsorlukların yanı sıra, diğer Malta devlet kurumlarından 10 bin 500 euro sponsorluk ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Malta'nın tüm temsilciliklerine kutlama etkinlikleri düzenlemeleri için verilen 3 bin 500 euroluk bir hibe aldığını söyledi.

Kaynak: Patronlar Dünyası