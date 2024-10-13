Kerkük'te Barış İçin Kadınlar Pedal Çevirdi

Irak'ın Kerkük kentinde, Kerküklü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği kapsamında bir araya gelen kadınlar, başta Irak ve Orta Doğu olmak üzere dünyada barış için pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan Kerim Fener Faruk, "Kerküklü kadınlar olarak burada buluştuk. Burada vermek istediğimiz mesaj başta ülkemiz olmak üzere dünya ve Orta Doğu'da kalıcı bir barış." dedi.

Kerkük kent merkezindeki Aden semtinden Bağdat yolu bölgesine kadar yaklaşık 10 kilometre pedal çevirdiklerini aktaran Faruk, tura yaklaşık 30 kadının katıldığını ifade etti.

Faruk, bu turla birlikte Kerküklü kadınların spor alanındaki yeteneklerinin de öne çıkartıldığını bildirdi.

Tura katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Ruveyde Hasan, dünyaya barış gelmesini istediklerini anlattı.

Kadınların her zaman her yerde güçlü olduklarını dile getiren Hasan, bu mesajın da kadınlar kadar güçlü olacağına ve yerini bulacağına inandığını söyledi.

Dünya Muhammed, bisiklet turuyla barışın sesini dünyaya duyurmak istediklerini belirterek, Irak ve Orta Doğu'nun en çok şimdi barışa ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

Etkinliğe destek veren Kerkük Bisiklet Grubu Başkanı Nihat Osman, "Bu etkinliğe, bisiklet turuna katılan kadınlara bisiklet temin ettik. Irak'ta ve bölgede tam barışın sağlanmasına ilişkin mesaj olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA