Bomba Gibi Patlamıştı! İran'dan 'Siber Saldırı' Önlemi: Artık Uçuşlarda Bu Cihazlar Yasak

İran medyasındaki habere göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını açıkladı.

Yazerlu, yasak kararının yolcu kabini ile kargo bölümünü de kapsadığını ve yolcuların cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

SİBER SALDIRI ENDİŞESİ

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda İsrail tarafından hazırlanan bir planla Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları adeta bomba gibi patlamıştı. Ardından yine Hizbullah'ın kullandığı telsizlere yönelik bir siber saldırı gerçekleştirilmiş ve telsizler patlatılmıştı.



Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları bomba gibi patladı

Çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı olaylarda teknolojik cihazların uzaktan müdahaleyle bomba haline getirilebilmesi gündem olmuştu. Bu olayların ardından İsrail'le her gün yeni bir gerilim yaşayan İran'ın uçuşlarda cep telefonu dışındaki teknolojik cihazları yasaklaması 'siber saldırı' endişesi iddialarını gündeme getirdi.



Siber saldırı sırasında patlayan Hizbullah'a ait bir telsiz

Kaynak: DHA