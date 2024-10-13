Bomba Gibi Patlamıştı! İran'dan 'Siber Saldırı' Önlemi: Artık Uçuşlarda Bu Cihazlar Yasak

İran, uçuş güvenliği için yeni kuralları devreye soktu. Buna göre artık uçuşlara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazları alınmayacak. İran'ın bu kararı 'siber saldırı' endişesi nedeniyle almış olabileceği değerlendiriliyor.

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Bomba Gibi Patlamıştı! İran'dan 'Siber Saldırı' Önlemi: Artık Uçuşlarda Bu Cihazlar Yasak

İran medyasındaki habere göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını açıkladı.

Yazerlu, yasak kararının yolcu kabini ile kargo bölümünü de kapsadığını ve yolcuların cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

SİBER SALDIRI ENDİŞESİ

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda İsrail tarafından hazırlanan bir planla Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları adeta bomba gibi patlamıştı. Ardından yine Hizbullah'ın kullandığı telsizlere yönelik bir siber saldırı gerçekleştirilmiş ve telsizler patlatılmıştı.

Bomba Gibi Patlamıştı! İran'dan 'Siber Saldırı' Önlemi: Artık Uçuşlarda Bu Cihazlar Yasak - Resim : 1
Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları bomba gibi patladı

Çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı olaylarda teknolojik cihazların uzaktan müdahaleyle bomba haline getirilebilmesi gündem olmuştu. Bu olayların ardından İsrail'le her gün yeni bir gerilim yaşayan İran'ın uçuşlarda cep telefonu dışındaki teknolojik cihazları yasaklaması 'siber saldırı' endişesi iddialarını gündeme getirdi.

Bomba Gibi Patlamıştı! İran'dan 'Siber Saldırı' Önlemi: Artık Uçuşlarda Bu Cihazlar Yasak - Resim : 2
Siber saldırı sırasında patlayan Hizbullah'a ait bir telsiz

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Kaynak: DHA

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