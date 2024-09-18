Lübnan'da İkinci Siber Saldırı! 20 Ölü, Onlarca Yaralı... Bu Kez Telsizler Patlatıldı

Lübnan'da dün art arda çağrı cihazlarının patlatılmasıyla yapılan saldırılarda 12 kişinin öldüğü, 2 bin 800'ü aşkın kişinin de hayatını kaybettiği bildirilmişti. Bugün de Lübnan'ın çeşitli noktalarında patlama sesleri geldiği kaydedildi. Bugünkü saldırıda ise ev telsizlerinin patlatıldığı kaydedildi. Hizbullah içinden bir kaynak, grup tarafından kullanılan telsizlerin hedef alındığını doğruladı. Patlamaların, dünküne benzer bir şekilde gerçekleştiği kaydedildi.

20 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısının 20'ye çıktığı bildirildi. Cihazlarının patlatılması sonucu yaralanan Lübnanlılardan bir kısmı, başkent Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Lübnan güvenlik güçleri, hastane çevresinde önlem aldı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü de Beyrut'un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde cihazların patlaması sonucu onlarca evlerde, araçlarda ve iş yerlerinde çıkan yangınları söndürmeye çalıştıklarını bildirdi. Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail’e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi. NNA'daki haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı bilgisi paylaşıldı.

JPost'tun aktardığı bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde ülke genelinde bir dizi patlamanın daha yaşandığı bildirdi. Ağ bağlantılı cihazların patladığına dair haberler Beyrut, Bekaa Vadisi ve Güney Lübnan'dan geldi.

Patlamaların Lübnan'daki Hizbullah üyelerinin cenaze törenine paralel olarak gerçekleştiği kaydedilirken, X'te yayınlanan cenaze töreni aniden sona erdi.

SADECE TELSİZLER HEDEF ALINMADI

Bügün gerçekleştirilen saldırıda sadece telsizlerin hedef alınmadığı iddia edildi. Ülke genelinde Hizbullah mensuplarının evlerinde bulunan akıllı telefonlar, interkomlar, kripto cihazları, akıllı saatler, güneş panelleri ve hatta bazı ev aletlerinin de patladığı belirtildi. Evlerdeki elektrikli aletlerin patladığı ve çok sayıda can kaybının yaşandığı bildirildi.

Dünkü patlamadan farklı olarak bu kez yangınlar apartman ve araçların içinde çıktı. Bugün patlayan telsizlere daha fazla patlayıcı yerleştirildiği düşünülüyor.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.