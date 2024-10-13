NATO Tarihinde Bir İlk: Japonya İlk Kez Bakan Gönderecek

Japonya NATO Savunma Bakanları toplantısına bir bakan gönderecek. Bu gelişmeyle NATO tarihinde de bir ilk yaşanmış olacak.

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NATO Tarihinde Bir İlk: Japonya İlk Kez Bakan Gönderecek

Japonya hükümetinin NATO Savunma Bakanları toplantısına ilk kez bakan göndermesiyle tarihte bir ilk yaşanacak.

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, gelecek hafta NATO ve G7’den mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini duyurdu. 16-21 Ekim tarihleri arasında Avrupa turuna çıkacağını belirten Nakatani, kendisi ile benzer düşüncede olan ülkelerle 'ilişkileri güçlendirmeyi' hedeflediğini belirtti.

NATO Tarihinde Bir İlk: Japonya İlk Kez Bakan Gönderecek - Resim : 1

‘Serbest ve Açık Hint-Pasifik’ vizyonunun önemini aktaran Nakatani, "Günümüz güvenlik ortamında Avrupa ile Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği bölünemez" ifadelerini kullandı. Nakatani, Avrupa ziyaretinde İngiliz ve İtalyan mevkidaşlarıyla üç ülkenin yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesinin son durumunu da görüşecek.

NATO ülkelerinin savunma bakanları 17-18 Ekim'de Brüksel'de bir araya gelecek.

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Kaynak: DHA

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