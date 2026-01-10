X İran Bayrağını Değiştirdi

Sosyal medya platformu X, İran bayrağını 1979 Devrimi öncesinde kullanılan “Aslan ve Güneş” bayrağıyla değiştirdi.

ABD merkezli X sosyal medya platformu, bir kullanıcının talebi üzerine platformun web sürümünde yer alan İran bayrağını, 1979 Devrimi öncesinde kullanılan bayrakla güncelledi.

X platformunun ürün yöneticisi Nikita Bier, platformda bir kullanıcının İran bayrağı emojisinin değiştirilmesi talebine yanıt verdi.

Bier, verdiği yanıtta, İran'ın güncel bayrağının, 1979 Devrimi öncesinde kullanılan "Aslan ve Güneş" bayrağına çevrileceğini belirtti.

Söz konusu yanıttan saatler sonra platformun web sürümünde, İran bayrağının güncellendiği görüldü.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, başkent Tahran'da dün dışarı çıkmayın uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: AA

