Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu Çıkışı! 'Onun da Vakti Gelecek'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ve Filistin’deki insani krize ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Gazze’de yaşananları 'ekranlardan çaresizce izlenen bir insanlık dramı' olarak nitelendiren Erdoğan, uluslararası toplumun yetersiz kaldığını söyledi. Birleşmiş Milletler ve Batı ülkelerinin devreye sokulmasına rağmen insani yardımların engellendiğini ifade eden Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef aldı.

'NETANYAHU DENİLEN FİRAVUN...'

Erdoğan, “Kışta, yağmurda, çamurda çadırlarda hayata tutunmaya çalışan çocukların, annelerin, yaşlıların hâlini hep birlikte izliyoruz. Konteyner gönderelim diyoruz, Birleşmiş Milletleri devreye sokuyoruz, Batı’yı devreye sokuyoruz. Ancak Netanyahu denilen Firavun bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyor” ifadelerini kullandı. “71 bini aşkın Filistinlinin şehit edildiğini” hatırlatan Erdoğan, “Hesapların üstünde bir hesap var. Onun da vakti ve saati inşallah gelecek” dedi.

Kaynak: AA