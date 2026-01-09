Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu Çıkışı! 'Onun da Vakti Gelecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu insani yardımların engellenmesi üzerinden eleştirerek, "Onun da vakti ve saati gelecek” dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu Çıkışı! 'Onun da Vakti Gelecek'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ve Filistin’deki insani krize ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Gazze’de yaşananları 'ekranlardan çaresizce izlenen bir insanlık dramı' olarak nitelendiren Erdoğan, uluslararası toplumun yetersiz kaldığını söyledi. Birleşmiş Milletler ve Batı ülkelerinin devreye sokulmasına rağmen insani yardımların engellendiğini ifade eden Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef aldı.

'NETANYAHU DENİLEN FİRAVUN...'

Erdoğan, “Kışta, yağmurda, çamurda çadırlarda hayata tutunmaya çalışan çocukların, annelerin, yaşlıların hâlini hep birlikte izliyoruz. Konteyner gönderelim diyoruz, Birleşmiş Milletleri devreye sokuyoruz, Batı’yı devreye sokuyoruz. Ancak Netanyahu denilen Firavun bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyor” ifadelerini kullandı. “71 bini aşkın Filistinlinin şehit edildiğini” hatırlatan Erdoğan, “Hesapların üstünde bir hesap var. Onun da vakti ve saati inşallah gelecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında Kritik Görüşme: Ana Gündem Venezuela ve GazzeCumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında Kritik Görüşme: Ana Gündem Venezuela ve GazzeDünya

Türkiye ve 7 Ülkeden Gazze İçin Acil Çağrı: 'Durum Felaket, Refah Sınır Kapısı Açılsın'Türkiye ve 7 Ülkeden Gazze İçin Acil Çağrı: 'Durum Felaket, Refah Sınır Kapısı Açılsın'Dünya

Trump, Netanyahu Görüşmesi Öncesinde Yanıtladı: Gazze'de Türk Askeri Konuşlanacak mı?Trump, Netanyahu Görüşmesi Öncesinde Yanıtladı: Gazze'de Türk Askeri Konuşlanacak mı?Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Binyamin Netanyahu
Son Güncelleme:
Halep Gerilimi Sonrası Sürpriz Ziyaret! ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack Şam'da ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack Şam'da
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Suriye'de Sıcak Saatler: YPG Tahliyeyi Reddetti, Güvenlik Güçlerine Ateş Açtı Tahliyeyi Reddeden YPG, Güvenlik Güçlerine Ateş Açtı
ÇOK OKUNANLAR
En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu
ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘Venezuela’ Çıkışı ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘Venezuela’ Çıkışı
Bankalar Yeni Sistemi Duyurdu: Artık Kredi ve Kart Vermek İçin Buna Bakılacak Bankalar Yeni Sistemi Duyurdu: Artık Kredi ve Kart Vermek İçin Buna Bakılacak
Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı
Şeyma Subaşı'nın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Şeyma Subaşı'nın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu