Venezuela'daki Depremlerde Can Kaybı 2 bin 295'e Çıktı

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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, can kaybı artmaya devam ediyor.

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 295'e, yaralananların sayısı 11 bin 267'ye yükseldi. En ağır yıkımın yaşandığı La Guaira başta olmak üzere birçok bölgede binlerce kişi evsiz kalırken, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi