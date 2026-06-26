Venezuela Enkaz Altında! Yaralı Sayısı 3 Bine Dayandı, Ölü Sayısı Artıyor

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Venezuela'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü sadece 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin ardından ortaya çıkan tablo her geçen saat ağırlaşıyor.

ÖLÜ SAYISI 589'A YÜKSELDİ

Sabah saatlerinde 235 olarak duyurulan ölü sayısı son gelen bilgiyle birlikte 589'a yükseldi. Yaralı sayısı ise 2 bin 980 olarak duyuruldu.

Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin bilgi verdi.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 589'a yükseldiğini belirten Rodriguez, yaralı sayısının da 2 bin 980'e çıktığını kaydetti.

'ENKAZ ALTINDAKİLERİ KURTARACAĞIZ'

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Rodriguez, "Enkaz altında kalanları kurtaracağız. Bunun için durmaksızın çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Rodriguez, depremlerden en ağır etkilenen bölgenin La Guaira eyaleti olduğuna işaret ederek, buradaki arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve gıda ile su dağıtımının sağlanması için bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini vurguladı.

BİR DAKİKA İÇİNDE İKİ BÜYÜK DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün, Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından da endişe ediliyor.

Kaynak: AA